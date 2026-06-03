貴族世家重回台南市區　落腳安平永華路「400元即可吃到飽」

▲貴族世家安平永華店6/6開幕，400元即可吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

平價牛排館「貴族世家」重回台南市區，與佳里店、新營店同樣是提供自助餐檯吃到飽的店型，地點落腳安平區的永華路上，6月6日開幕。

貴族世家是台灣平價連鎖牛排館，近期恢復展店動能，繼去年7月開出全台最大的板橋店後，接下來則是重新回歸台南市區，地點落腳安平區的永華路上，6月6日開幕。店型與台南佳里店、新營店同樣是提供自助餐檯吃到飽，各式熱食加上飲料、甜品、冰品，80種品項全都無限享用。

▲貴族世家菜單。（圖／貴族世家提供）

價格部分，排餐450元起至670元（兒童390元），有板腱牛排、小丁骨牛排、菲力牛排、紐約客牛排、肋眼牛排等，不吃牛的民眾有海鮮、雞排、豬排及羊排可選。如果怕吃了排餐就無法盡情享用其他菜色，也可以選擇單點自助吧，每人400元。

▲高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳「龍蝦和牛吃到飽」9月限時回歸。（圖／記者黃士原攝）

另外，高雄洲際酒店一樓SEEDS大地義式餐廳今日宣布，大受好評的「龍蝦和牛吃到飽」活動再度回歸，9月場次6月1日開放訂位。

「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」共有9月18日、9月19日、9月25日、9月26日等4場，以整尾龍蝦作為味覺主角，金黃起司滿滿覆蓋，客人均能無限享用。現場也規劃季節海鮮吧，搭配多道義式料理輪番登場。餐費2580元+10%。

▲高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳和牛吃到飽主題Buffet僅有1場。（圖／記者黃士原攝）

「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」則僅有9月11日一場，以鹿兒島A4和牛領銜，美國頂級Prime肋眼牛排以厚切規格呈現，紐西蘭法式羊排則以細緻草原香氣展現優雅風味。餐檯亦規劃屏東平埔黑豬、雲林薩索雞等在地優質食材，以炭火炙烤工法串聯不同產地風土。餐費2580元+10%。