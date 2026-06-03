搭「星辰公主號」玩阿拉斯加3大城　套房專屬泳池、爽吃30間餐廳

▲搭乘最新的星辰公主號，均從西雅圖上下船。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／美國報導

若你有阿拉斯加夢，那麼近年最受歡迎的「飛航郵輪（Fly-Cruise）」玩法值得列入考慮。旅客搭機前往西雅圖，再登上公主遊輪最新旗艦「星辰公主號（Star Princess）」，免去天天換飯店、搬運行李的麻煩，醒來就是不同風景，還能享受豐富餐飲與娛樂設施。ETtoday記者實際搭乘阿拉斯加內灣航線，整理出必搭亮點。

▲「星辰公主號」已於2025年10月下水，與2024年首航地中海的「太陽公主號」為姊妹船。（圖／記者彭懷玉攝）

醒來就是冰河 陽台房直接看見浮冰世界

阿拉斯加航程最令人期待的，莫過於冰河景觀巡航。航程第4天清晨，郵輪緩緩駛入恩迪科特峽灣（Endicott Arm），朝道斯冰河（Dawes Glacier）前進，兩側峽灣被高聳山壁包圍，海面漂浮著大小浮冰，景色震撼心田。

▲▼郵輪緩緩駛入恩迪科特峽灣（Endicott Arm），朝道斯冰河（Dawes Glacier）前進。（圖／記者彭懷玉攝）





最佳觀賞時間約在上午6點至7點，不少旅客趁天還微微亮就聚集甲板卡位。若入住陽台艙以上房型，不用出門，在私人陽台就能欣賞冰河美景。運氣好的話，還有機會看到海豹悠游在浮冰間，甚至遠眺白頭鷹、黑熊等野生動物。

▲▼星辰公主號第一站停留阿拉斯加東南部城市-科奇坎；Creek Street是科奇坎必玩景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）





一趟玩遍阿拉斯加3大城、加拿大維多利亞 節奏剛剛好

星辰公主號的7晚航程依序停靠科奇坎、朱諾、史凱威等阿拉斯加經典港口，以及加拿大維多利亞。從鮭魚聞名的科奇坎、阿拉斯加首府朱諾，再到淘金熱發跡的史凱威，每座城市展現出截然不同的風貌。

▲▼史凱威因淘金而興起；White Pass & Yukon Route Railway從史凱威奔向加拿大育空。（圖／記者彭懷玉攝）





中間安排一整天海上巡航日，不必天天趕行程，也不用擔心玩得太累，對於第一次體驗阿拉斯加郵輪的旅客來說相當友善。

▲▼星辰公主號主跑阿拉斯加航線，5月17日航次艙房全滿；顛覆以往中庭廣場概念，向外懸浮的「環球中庭（Sphere Atrium）」橫跨7至9層。（圖／記者彭懷玉攝）





船上最美3大空間 無邊際海景隨手拍

身為公主遊輪Sphere Class系列第二艘新船，超過17萬噸的星辰公主號擁有不少高顏值空間。其中最具代表性的，莫過於船頭玻璃穹頂打造的「The Dome空中花園」，白天可遠眺海景，夜晚則化身表演場地。

▲▼船頭玻璃穹頂打造的「The Dome空中花園」，白天可遠眺海景，夜晚則化身表演場地。（圖／記者彭懷玉攝）

另一處必拍地標則是向外延伸懸空設計的「環球中庭（Sphere Atrium）」橫跨7至9層，大片落地窗將海景引入室內。位於船尾的「Wake View Terrace尾跡露台」則設有無邊際泳池，一邊泡水、一邊欣賞郵輪劃開海面的航跡，是許多旅客最愛的放空角落。

▲「Wake View Terrace尾跡露台」設有無邊際泳池。（圖／記者彭懷玉攝）



免費餐廳天天換菜色 吃一周也不膩

星辰公主號共有30間餐廳與酒吧，其中6間為免費餐廳。若不想額外加價，最推薦自助餐廳「The Eatery」，每天早、中、晚餐幾乎都更換主題菜色，從印度、墨西哥到日式料理輪番登場。

▲▼免費餐廳「The Eatery」提供粥品、湯麵等亞洲口味。（圖／記者彭懷玉攝）





除了西式餐點，也提供粥品、湯麵等亞洲口味；水果、生菜吧選擇豐富，連續吃上7天也不易感到重複。想來杯咖啡，則推薦到國際點心吧（International Café），品嚐薰衣草拿鐵等特色飲品。

▲▼布瑞托的愛（Love by Britto）每道菜集結成愛心形狀；海漾日本料理（Makoto Ocean）。（圖／記者彭懷玉攝）





至少嘗試一、兩家付費餐廳

公主遊輪與多位名人攜手推出聯名餐廳，包括布瑞托的愛（Love by Britto），與羅梅洛·布瑞托（Romero Britto）合作以慶祝愛；與世界著名的屠夫達里歐·切基尼 （Dario Cecchini） 所合作的達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario)；與江戶前壽司大師奧谷和誠（Makoto Okuwa）之奧谷的海漾日本料理餐廳 （Makoto Ocean）等。

▲皇冠海鮮牛排餐廳（Crown Grill）以美式牛排和阿拉斯加海鮮聞名。（圖／記者彭懷玉攝）



除上述專屬於星辰、太陽公主號上的合作餐廳，皇冠海鮮牛排餐廳（Crown Grill）、莎芭堤妮義麵餐廳（Sabatini’s）是公主遊輪成立60年來的經典餐廳，分別以鮮嫩多汁的美式牛排和阿拉斯加海鮮、道地義式料理，征服遠道而來旅人的心。以上付費餐廳訂位費均為60美金+20%的服務費。值得一提的是，因航程艙房全滿，付費餐廳需提前在公主遊輪app上先行訂位，否則上船後幾乎一位難求。

▲▼聖殿套房旅客可使用18歲以上限定的「The Sanctuary聖殿俱樂部」，擁有專屬泳池、休憩空間與套房酒廊。（圖／記者彭懷玉攝）

想享受高級感 推薦升級聖殿俱樂部

如果預算充裕，推薦選擇聖殿套房（Sanctuary Collection）。旅客可使用18歲以上限定的「The Sanctuary聖殿俱樂部」，擁有專屬泳池、休憩空間與套房酒廊，翌日享受不受打擾的早午餐。

▲The Sanctuary聖殿俱樂部來杯香檳。（圖／記者彭懷玉攝）



最有趣的是入口處設有互動儀式，只要敲響鈴鐺，工作人員便會送上迎賓香檳。旅客還能在海景小屋中慵懶躺坐，搭配調酒與輕食，享受遠離人潮的度假氛圍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲公主劇院本季推出全新原創歌舞秀《Illuminate》。（圖／記者彭懷玉攝）



Plus、Premier套裝值得買嗎？

公主遊輪2026年同步更新Princess Plus與Princess Premier套裝內容。其中Plus方案每人每晚70美元，包含Wi-Fi、每日服務費、15杯酒精及非酒精飲品與休閒餐廳用餐；Premier方案每人每晚105美元，則進一步升級無限次特色餐廳、4台裝置Wi-Fi、劇院保留席、數位照片及岸上觀光抵用金等福利。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲懶得出房門，前一晚可填寫單子預約隔日早餐，服務員將於指定時間送餐到房內。（圖／記者彭懷玉攝）



若計畫每天喝咖啡、調酒或使用網路，套裝通常比單買划算不少。

▲▼星辰公主號上全新標誌；從房內陽台俯瞰大海，十分放鬆。（圖／記者彭懷玉攝）





整體而言，星辰公主號最大的魅力不只是新船與設施，而是在阿拉斯加冰河、峽灣與野生動物環繞下，讓旅客用最輕鬆的方式完成一趟夢幻旅程。從清晨推開陽台看見冰河，到夜晚伴著海景入眠，這種「每天醒來都是新風景」的旅行方式，正是郵輪旅遊最迷人的地方。