享鴨台中公益店暫停營業　業者：內部整修7月重新開幕

▲享鴨台中公益店。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

享鴨是王品集團旗下烤鴨與中華料理品牌，目前全台已有10家分店，不過近日有網友發現台中公益店在Google地圖上顯示暫停營業，誤以為是歇業。對此，王品表示，該店6月1日起進行內部整修，並沒有要收掉，預計7月下旬重新開幕。

享鴨目前全台已有10家分店，其中2020年年底開幕的台中公益店，因為6月1日起進行內部整修不營業，預計7月下旬重新開幕。由於Google地圖上顯示「暫停營業」，讓網友一度誤以為是要收掉，得知僅是重新裝修後，放心的說「好險只是整修」、「父親節時還可以去吃」。

▲享鴨主打烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天的櫻桃鴨。（圖／王品提供）

對此，王品表示，台中公益店享鴨僅是進行內部整修，並沒有要收掉，7月下旬重新開幕時，預計推出優惠活動，只要消費多人套餐、出示與鴨鴨合照，可免費吃陳釀梅子雞。

享鴨主打烤鴨料理，選用花東縱谷飼養75天的櫻桃鴨，這種體型與脂肪比例最佳，肉質細緻；處理好的鴨隻，先用8種中華香料為基底醃製，接著再透過吊掛風乾24小時，讓表皮緊實，後續淋上麥芽糖為基底的糖水，讓鴨皮呈現琥珀色澤且口感酥鬆。

除了烤鴨，享鴨也供應多種中華料理，例如瑤柱醬爆蘿蔔糕是以主廚特製XO醬爆炒炸得酥脆的蘿蔔糕，鹹香微辣的XO醬汁，搭配大量青蔥的香氣；佐上花生粉與酸菜的炸芝麻湯圓，別有一番風味。

▲「忠青商行」新菜單，點套餐即享自助吧吃到飽，點圖可放大。（圖／業者提供）

另外，以蝦仁飯聞名的文青餐館「忠青商行」推出自助吧吃到飽，「林口三井II館店」搶先開跑，購買任一套餐（含主食及配菜）可享炸物、甜點、飲料等12種小點吃到飽，每日食材調整依門市實際供應為主，用餐限時90分鐘，自第1人入場起計算。

忠青商行林口三井II館店有13種套餐，其中「紅燒牛肉湯餃套餐」最便宜，平日378元、假日408元，而經典「招牌好蝦蛋飯套餐」平日398元、假日428元，最貴的為「眷村阿伯牛肉麵套餐」，平日438元、假日468元。

業者提醒，每名成人低消一份套餐，150至120公分兒童可100元單點自助吧，均收10%清潔費，120公分以下幼童免費；自助吧僅限內用，不可打包外帶。