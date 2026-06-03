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COLD STONE推布丁狗聯名冰淇淋　買套餐送限量周邊

▲▼COLD STONE攜手人氣Sanrio明星「布丁狗」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE攜手布丁狗推出2款聯名冰淇淋，左至右為「嚼對要布丁」、「金芒盛宴」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

三麗鷗人氣王「布丁狗」今年迎來誕生30周年，COLD STONE以「生日派對」為主題，6月5日起推出「金芒盛宴」、「嚼對要布丁」2款聯名冰淇淋，買套餐可獲得限量壓克力擺飾，還有中杯以上冰淇淋限時第2件半價。

「金芒盛宴」選用愛文芒果冰淇淋拌入芒果丁、海綿蛋糕，再撒上芒果晶珠；「嚼對要布丁」把布丁狗最愛甜點變身布丁奶茶冰淇淋，搭配海綿蛋糕、塔殼餅乾及布丁珍珠。2款聯名冰品中皆搭配限定杯身、插卡。

新品上市，7日前購買中杯以上冰淇淋享同尺寸第2件半價，不含脆餅、桶裝、濃霜淇淋，價低者為優惠品項。

▲▼COLD STONE攜手人氣Sanrio明星「布丁狗」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲布丁狗周邊「酷聖石好冰友-布丁狗」壓克力擺飾，共有3款隨機出貨。

COLD STONE也推出2款布丁狗限定套餐，340元套餐含中杯季節限定冰淇淋1杯、原味脆餅1份及布丁狗周邊1個；380元套餐含中杯季節限定冰淇淋1杯、原味脆餅1份、布丁狗周邊1個及飲品7選1。周邊共有3款隨機出貨，售完為止。

▲▼COLD STONE攜手人氣Sanrio明星「布丁狗」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲QQ布丁狗冰心捲。

此外還有聯名甜點「QQ布丁狗冰心捲」，以布丁冰淇淋拌入黑糖QQ，包進海綿蛋糕當中，蛋糕外皮更點綴布丁狗剪影圖案，每條850元，28日前嚐鮮價現折150元。

▲▼beard papa`s本月推出全新「香橙生乳泡芙」、「檸檬白巧耶克」；「青檸乳酪泡芙」持續販售、「蘋果派」回歸 。（圖／beard papa`s提供）

▲beard papa's本月推出全新「香橙生乳泡芙」（圖／beard papa's提供，下同）

另外，beard papa's本月推出全新「香橙生乳泡芙」，嚴選柳橙果餡融合鮮奶油製成內餡，每顆85元起，限定門市販售；「青檸乳酪泡芙」持續開賣，以經典卡士達加入特級檸檬餡、檸檬原汁，每顆85元起，全門市販售。

6月還有全新派皮「檸檬白巧耶克」，日式泡芙表面裹上白巧克力，再灑上檸檬巧克力碎片點綴，每顆85元起，全門市販售；人氣單品「蘋果派」同步回歸，層層堆疊的千層派皮包裹著蘋果丁，經過烘烤後呈現金黃色澤，每顆90元起，限定門市販售。

▲▼beard papa`s本月推出全新「香橙生乳泡芙」、「檸檬白巧耶克」；「青檸乳酪泡芙」持續販售、「蘋果派」回歸 。（圖／beard papa`s提供）

▲新派皮「檸檬白巧耶克」。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE beard papa’s

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