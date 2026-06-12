公館11間美食懶人包！米其林推薦蔥抓餅割包　必訪古早味焦香豆花

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

台北市美食重鎮「公館夜市」，其實不只是夜市，公館商圈店家林立、美食小吃雲集，白天逛街購物、一路享受美食，到了下午會有更多的小吃攤位陸續營業，因此許多人會選擇在晚上來公館夜市這裡逛街吃飯，整個台大公館商圈以公館捷運站為中心，周邊非常熱鬧，就是一個好逛好吃的又便利的地方！

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交通方式與停車資訊

開車前來的人，建議可將車輛停到「台北自來水事業處公館停車場」，就是往寶藏巖路上的停車場，每半小時收費20元。騎車的話汀洲路上，整條都是機車停車格，稍微找一下應該都能找到位子。不過搭捷運或公車來，也是非常方便的選擇！

美食介紹

小鹿亭

位於台北市大安區的羅斯福路三段上，距離台大校園很近，位在公館商圈與師大商圈的交界處。這次點了牛肉咖哩飯、雞肉丼、牛肉和風烏龍湯麵、牛雞滷肉便當、蘿蔔湯、高麗菜、和風牛蒡絲、可爾必思 、鮮乳紅茶。我最喜歡的是牛肉和風烏龍湯麵，予先生最喜歡的是牛雞滷肉便當。

小鹿亭的烏龍麵真的很好吃很Q彈，這次吃的是湯麵，湯頭也很甘甜好喝，下次想吃吃看他們咖哩烏龍麵，看起來也很好吃！牛雞滷肉便當，他們家的滷肉鹹香四溢，不會太重鹹。另外他們家的米飯一定要大大誇獎一下，米飯煮得很好，吃起來是粒粒分明，口感很棒。他們家的餐點都是以原型食物為主，沒有油炸，用單純的料理方式，保留更多食物原本的味道，這點深得我心！

小鹿亭

地址：台北市大安區羅斯福路三段277－1號

電話： 02－23686883

營業時間：11：00－14：30、16：30－24：30

地瓜球

公館素食地瓜球一直以來都是公館的必吃美食名店，甚至攤子一推出來，還沒開始營業就有人排隊等候了，假日時甚至得等上一個小時才吃得到，其美味魅力非比尋常！新鮮搓好的地瓜球，再拿去油鍋裡炸，油鍋裡的油很清澈，不是黑黑髒髒的油，吃起來安心許多。

我們點大份地瓜球55元，剛炸好的地瓜球，外皮很酥脆，吃起來整體是Q彈扎實的口感，也不會太過於甜膩，吃得到地瓜的香氣，很好吃！

素食地瓜球

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷8－1號

電話：0987－074426

營業時間：15：40－21：30（周三公休）

雄記蔥抓餅

2019入選米其林必比登推介！沒有想到蔥抓餅這麼平民的美食，居然可以榮獲米其林必比登推薦，實在是太厲害了，說什麼也要趕快來吃吃看！點餐時老闆會詢問要不要加辣、要不要加免費的九層塔、要不要試試我們的黃色芥末醬等。

蔥抓餅煎的金黃酥脆香氣逼人，邊等待蔥油餅，口水都快要流下來了！我們點了是招牌蔥抓餅加蛋加起司50元，現煎的蔥抓餅外皮金黃酥脆，外脆內軟，吃起來口感很不錯。蔥抓餅整體來說是好吃的，沒有特別驚艷，但老闆跟老闆娘都很親切，加分不少。

雄記蔥抓餅

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號

電話：0932－948003

營業時間：16：00－23：30（周一、日公休）

龍潭豆花

公館龍潭豆花就位於公館商圈水源市場旁，不管什麼時候經過，店內總是座無虛席。店內只賣豆花一種品項，每碗40元，豆花＋花生＋小碎冰＋糖水，就是一碗古早味豆花。豆花吃起來很綿密細緻，吃進去後會有一股獨特的焦香味，就跟永和世界豆漿大王的豆漿一樣，是有焦香味的。我是喜歡它的焦香味，但不喜歡吃焦香味的一定要避開。

龍潭豆花

地址：台北市中正區汀州路三段239號

營業時間：12：30－21：30（周一公休）

劉家水煎包

在公館商圈也是很長排隊的店家之一，水煎包有三種口味，鮮肉、高麗菜、韭菜，每顆18元。我們點了一顆高麗菜水煎包，大小適中，並沒有特別大，一顆要18元，價格是偏貴一些。

水煎包的皮偏厚，底部煎得恰好，口感還不錯。內餡是高麗菜跟肉，比例上是高麗菜比較多，吃起來鹹度很剛好，不需要另外沾醬。水煎包整體來說還不錯，但就是一般水煎包的水準！

劉家水煎包

地址：台北市中正區汀州路三段189號

電話：02－23621788

營業時間：05：30－22：30

珍記豬血糕

公館商圈隱藏的銅板美食，創立於1978年，已經營業40多年了。豬血糕一支30元，吃起來軟嫩適中，偏比較軟一點，但也不會太軟爛。配上花生粉、香菜跟加上獨家醬料，味道非常好。

珍記豬血糕

地址：台北市中正區羅斯福路四段24巷12弄12號

營業時間：12：00－21：00（周三公休）

藍家割包

位於台大公館商圈內，連續兩年2019、2020被米其林必比登推薦。藍家割包都是現點現包，隨時可以吃到熱騰騰的割包，他的配料都可以挑選，可以依照個人的喜好挑選喜歡的口味。

這次點了瘦肉割包70元，外皮吃起來是軟彈的口感，有帶一點彈性，不會咬起來軟塌沒口感。內餡我們選的是全瘦肉，裡頭的肉不是一大塊的，是小碎肉，滷得很軟嫩。除了瘦肉之外還會有花生粉、酸菜、香菜，吃起來鹹中帶甜，口感更有層次。

藍家割包

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號

電話：02－23682060

營業時間：11：00－22：00（周一休息）

晴光紅豆餅

晴光紅豆餅本店在晴光市場內，這次來訪位於公館商圈的晴光紅豆餅。紅豆餅一顆是15元，買十送一，有紅豆（含花豆）、奶油、蘿蔔絲，三種口味。

我們點了，紅豆、奶油、蘿蔔絲，三種口味。晴光紅豆餅的內餡非常飽滿，蘿蔔絲口味鹹度很剛好，吃起來是很脆的口感，不是軟軟的。奶油口味吃起來不會太甜膩，也不會有人工香料的味道，有點像是卡士達的味道；紅豆內餡甜度稍微比奶油甜了些，但吃起來也是甜而不膩，綿密濕潤又吃得到紅豆顆粒，口感很不錯。

公館晴光紅豆餅

地址：台北市大安區汀州路三段255號

電話：02－23649865

營業時間：11：30－22：30

墾丁蛋蛋ㄉㄨㄞ奶

公館商圈的排隊名店之一，尤其是夏天，只要是營業時間幾乎都有人在排隊。印象中加上這次只有喝過兩三次而已，並不是不好喝才沒有買，是因為我們本來就比較少喝有糖的飲料！

這次點了仙蛋（黑糖粉圓＋鮮乳＋仙草）50元，黑糖粉圓吃起來很Q彈，甜度稍甜些，奶味很濃郁，仙草吃起來也很Ｑ彈軟嫩。整體來說還滿好喝的，但甜度是無法調整，建議要加點碎冰，不然喝起來會太甜。

墾丁蛋蛋ㄉㄨㄞ奶

地址：台北市中正區汀州路三段165號

電話：02－23685550

營業時間：11：30－22：30

公館鱷吐司

「鱷吐司」是間吐司創意料理專賣店，在手工吐司中夾入各式澎湃的配料，甚至將西門老店炸排骨一大片直接夾進吐司盒子中，視覺與味覺的雙重滿足！這次點了鱷勢力排骨、手打漢堡排、芋見泥真好，三種不同口味的吐司。

漢堡排吃起很多汁，口感很好；排骨是有炸過的，外皮炸的微脆，口感吃起來是扎實，有一點點偏硬，但是可以接受；芋泥很綿密，不會太甜，但香氣跟味道稍微淡了些。個人喜好度分別是手打漢堡排→鱷勢力排骨→芋見泥真好。

鱷吐司 A Toast

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄7號

電話：02－23630101

營業時間：平日08：00－15：00、假日07：30－15：00

秋紅肚房

原來店名的由來是因為，老闆的母親名叫「秋紅」；而「肚房」則是取自廚房台語發音的諧音。「秋紅廚房」一來是表示傳承自母親的好手藝，另一則是想表達用心料理有如像母親肚子一樣的溫暖有溫度。秋紅肚房是老屋餐廳，店內的家具看起來也都是滿懷歷史痕跡，在店內用餐別有一番懷舊風味，個人非常喜歡老屋餐廳的氛圍。

這次點了蚵仔九層塔手工脆蛋捲、牛腱手拿包、牛腱溏心拌麵、雷夢紅茶 ，每一樣都很滿意。蚵仔九層塔手工脆蛋捲，餅皮很薄又酥脆，內餡很澎湃；牛腱手拿包，麵包外酥內軟，搭配了豐富的配料，吃起來很滿足，牛腱滷得很入味，吃起來很軟嫩；牛腱溏心拌麵的麵條是細麵，吸附了滿滿的醬汁，好美味！配料也很澎湃，滷牛腱和牛肚都滷得很入味，處理得很好，沒有腥味。

秋紅肚房

地址：台北市中正區汀州路三段230巷43號

營業時間：周四、五11：00－18：00／周六、日11：00－19：00（周一、二、三公休）

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