日式老宅享用京都風湯豆腐　「豆舞YUDOFU」進駐光在錦町園區

▲「豆舞YUDOFU」進駐光在錦町園區，可以在日式老宅享用京都風湯豆腐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北金華街老宅新景點「光在錦町」5月開幕，進駐的6個品牌中，「豆舞YUDOFU」主打京都風湯豆腐，店內由全台唯一榮獲日本官方「海外日本料理調理技能認證制度」金牌認證的品牌長陳禹丞坐鎮，堅持不添加任何防腐劑與多餘化學物，優雅傳達出食材純白本味的質樸本色。

▲豆舞YUDOFU所處的錦町日式宿舍群，在日治時期為林務課職員宿舍，承載著數十年的歲月痕跡。（圖／業者提供）

「豆舞YUDOFU」所處的錦町日式宿舍群，在日治時期為林務課職員宿舍，承載著數十年的歲月痕跡，並散發著日式建築特有的靜謐之美。餐廳整體空間由知名設計師簡兆芝操刀，憑藉著對空間與材質的敏銳天賦，完整保留老宅原有的沉穩木造結構與時代感。

▲日式庭園與老樹綠意的景緻，透過通透的木造玻璃窗借景入室。（圖／業者提供）

白天時，日式庭園與老樹綠意的景緻，透過通透的木造玻璃窗借景入室，輕柔的窗光，映照著低飽和的色彩元素與木質家具的圓潤感。日落後，夕陽餘韻刻劃在木頭之中，暖色的燈光暈染著用餐空間，讓步入其中的賓客，得以撫去都市塵囂與疲憊，沉浸於歷史的厚度與安定感之中。

▲豆舞的豆腐以非基改黃豆、清冽淨水與天然鹽滷製成。（圖／業者提供）

豆腐的食材成分簡單，卻在內斂的禪食美學中，考驗著火候工法，坐鎮豆舞的品牌長陳禹丞是全台唯一榮獲日本官方「海外日本料理調理技能認證制度」金牌認證，為了呈現豆腐多樣化的可能性，他選用「嫩豆腐」、質地紮實綿密的「板豆腐」，以及口感介於嫩豆腐與板豆腐之間，略帶彈性的「涓豆腐」，依據其特質與個性，精準搭配不同的手法呈現。

▲晚間御膳提供有7種不同主餐選擇，均搭配有招牌湯豆腐「柚香豆腐鍋」。（圖／業者提供）

晚間御膳提供有7種不同主餐選擇，均搭配有招牌湯豆腐「柚香豆腐鍋」、八寸組合與食事。限量主餐「海鮮蟹黃豆腐煲」，以現場製作的方式，蒸煮出口感宛若豆花的新鮮豆腐，並且豪邁地使用豐腴蟹黃、肥美蝦仁、鮮甜的紋甲花枝與鹹香金沙醬調配出中華風格的蟹黃金沙醬，為豆腐賦予鮮美味濃的大海滋味。

▲海鮮蟹黃豆腐煲套餐。（圖／業者提供）

另一款主餐「厚切豆腐天婦羅」將嫩豆腐溫柔裹上天婦羅麵衣酥炸，金黃外皮輕盈酥脆，內部並保有豆腐本身的濕潤與柔嫩，可搭配鹽昆布、金山寺味噌、薑泥、柚子胡椒等4種調料食用。喜愛和風情調的賓客，亦可選擇以竹葉包裹的「和風冷豆腐」。

▲紅酒燉牛臉頰。（圖／業者提供）

不僅豆腐主餐，陳禹丞也設計4款肉食系選擇，滿足不同族群的喜好。例如「紅酒燉牛臉頰」使用紐西蘭牛臉頰部位，遵循法式工藝手法烹調，佐以濃而不厚重的醬汁。另外還有展現日式餐桌情調、風味雋永的「鮮魚一夜干」，或是將經典滋味結合特調豆渣酥的「西京燒松阪豬」，還有以天然米麴醃漬、烘烤至外酥內嫩的「米麴雞腿肉」。

「午間御膳」則規劃精巧版的前菜組、食事與主餐搭配方案，除了原本的7款主餐選擇之外，也加入「京都風湯豆腐」可供挑選。

▲欣葉日本料理健康店改成全新概念店「彩膳楽亭」，6/9試營運。（圖／資料照／欣葉提供）

另外，欣葉日本料理健康店經過3個月的改裝工程，將以全新概念店「彩膳楽亭」跟大家見面，6月9日至6月30日試營運，即日起開放訂位。除了空間升級，餐價也有調漲，上漲282元至532元，調幅最高5成。

欣葉日本料理是台菜餐廳「欣葉」在1997年創立的Buffet品牌，全台首店就在新光三越信義新天地A11館，但配合百貨樓層改裝，2024年停業，原本剩下台北的館前店、健康店及桃園中茂店。其中健康店今年3月暫停營業進行全面整修工程，升級環境氛圍與動線重整，官方粉專公告升級成全新概念店「彩膳楽亭」，6月9日至6月30日試營運，呈現更細緻的和食體驗。

除了空間升級，欣葉日本料理「彩膳楽亭」餐價也有調漲，與其他兩家分店比較，平日午餐從898元調漲至1180元（上漲282元，幅度31%），晚餐從1048元漲至1380元（上漲332元，幅度32%）；周末假日午餐從1048元調漲到1580元（上漲532元，幅度51%），晚餐從1168元漲至1580元（上漲412元，漲幅35%），而原本的下午茶時段取消，但中午餐期則可以用餐到15:00。