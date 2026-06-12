苗栗苑裡假日限定客家燜雞！輕撥骨肉秒分離　福菜肉丸超下飯

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

很早以前就聽過苗栗苑裡的「聞香下馬」，其他媒體報導這間的燜雞是中了化骨綿掌，這天和朋友約了到通霄的飛牛牧場一日遊，先約了在聞香下馬吃午餐，因為不接受電話預約，所以我們就直接過來了。

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位置

▲聞香下馬位於苑裡天下路，距離苑裡市場很近，我們還去買了耕牛園炸雞之後才過來的。

環境

▲抵達的時候裡面幾乎已經呈現客滿狀態。

▲小菜類就擺放在入口處的餐點區，不知道要點什麼的話都可以直接問店家。

▲要來聞香下馬之前先有做功課，所以大概知道除了燜雞之外還有鯊魚煎餅、福菜肉丸和香魚是招牌。

▲▼這裡還介紹了人氣餐點可以參考，另外還有一雞二吃的教學。

聞香下馬是苗栗苑裡很老字號的美食餐廳，主要販售道地的客家菜，不管是在地人還是觀光客都很愛，而且還有很多媒體來報導。

餐點

白飯

▲我不是很愛，對我來說有點偏軟。

涼拌生腸

▲川燙後再用涼拌的方式，因為調味料的關係所以酸酸甜甜又鹹鹹的，口感還滿脆的。

滷筍子

▲這道非常喜歡，口感清脆爽，夏天吃正好！

悶魯香魚

雖然我不吃魚，但是還是推薦朋友必點，這香魚已經滷到連骨頭都可以食用，吃起來醬香氣比較明顯，而且中間還有魚卵。

福菜肉丸

丸子還滿大一顆的，服務人員有教我們一半的白飯配肉丸、一半的白飯配燜雞。這個湯汁真的很下飯，可能因為加了福菜的關係，吃起來肥肉的比例不高，相對降低了肥膩度。

炒菠菜

▲我最喜歡這種大火快炒的青菜了，吃起來多了點鍋氣。

鯊魚煎餅

▲這道好像也是人氣餐點，是店家推薦的，不過我印象不深刻。

絲瓜油條

▲使用的是澎湖絲瓜，口感會比較厚實一點，底層是油條，吃的時候可以搭配著油條一起吃，口感會更有層次。

鹹蛋苦瓜

▲我本身對苦瓜接受度滿高的，這道醬香氣比較重，所以其實已經沒有什麼苦瓜的苦味了。

燜雞

聞香下馬使用的是土雞，服務人員說這個可以二吃：原汁先拌飯或麵線，留半鍋湯；加入高麗菜和菇類，既成一鍋鮮美菇菇雞湯。土雞已經燉煮得很軟嫩，入口即化，用筷子輕輕一分就骨肉分離，肉質很軟嫩入味，真的好吃！湯頭也很濃郁好喝，忍不住一碗接一碗。

▲吃半鍋之後再加上青菜進去煮，這樣味道會變得更清甜。

心得

離開的時候發現牆上胡茵夢到訪過聞香下馬的照片，我只記得胡茵夢曾是李敖的前妻，不過她的風華年代應該是來不及參與的。

聞香下馬

地址：苗栗縣苑裡鎮天下路98號

電話：0932－665574

營業時間：周六、日11：00－15：00

飛天璇

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