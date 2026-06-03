鶴茶樓推「特製石花凍」！限時加料1元　粒粒芒果系列同步開賣

▲鶴茶樓推出全新配料「特製石花凍」。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鶴茶樓推出低卡新配料「特製石花凍」，還有全新「粒粒芒果系列」，把石花凍加入芒果冰沙、芒果綠茶當中，6月10日起上市，當天購買任意飲品享1元加石花凍。

鶴茶樓「特製石花凍」靈感來自沿海潮間特產，打造清爽滑嫩口感，6月10日開賣當天購買任意飲品加石花凍只要1元，每人限加2杯。

▲全新「粒粒芒果系列」裡頭也加入石花凍。

業者同步推出2款「粒粒芒果系列」，「石花感凍綠茶」以蘭香綠茶為基底搭配愛文芒果肉，再加入石花凍，每杯85元，最低微糖、冰量固定；「石花感凍冰沙」為芒果肉冰沙加上石花凍，每杯90元，甜度及冰量固定。

▲有飲推出椪糖系列新品。（圖／有飲提供，下同）

▲椪糖冰淇淋茶。

另外，有飲5日起將推出一系列椪糖新品，「椪糖冰淇淋茶」放入一整盒的小美冰淇淋，開放搭配紅茶、四季春茶、烏龍茶、穀物茶，最後撒上椪糖脆脆，每杯70元；「椪糖風味奶霜茶」把玫瑰鹽奶霜加入椪糖，同樣可搭配以上純茶，每杯75元。

還有「椪糖凍鮮奶茶」中杯65元、大杯80元，「焦香椪糖奶茶」大杯60元，「焦香椪糖鮮奶茶」中杯65元、大杯80元，新配料「椪糖凍」每份15元。

▲焦香椪糖鮮奶茶。

新品上市，5日至11日「椪糖冰淇淋系列+椪糖茶系列」任選2杯99元，焦香椪糖紅茶不參與；12日至18日「椪糖風味奶霜系列+純茶系列」任選2杯99元，古早味憨厚紅茶不參與。

19日至25日「椪糖粿鮮奶茶」、「椪糖凍鮮奶茶」任選2中杯99元、大杯118元，椪糖凍加料現折5元，每杯折1次、單筆訂單無上限。