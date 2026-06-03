ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

99元機票6/18限時搶！KKday祭全站1折　再抽百萬旅遊金

▲▼KKday優惠。（圖／KKday提供）

▲KKday推出MLB、F1賽事優惠。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假與下半年出國行程商機，旅遊電商KKday宣布6月連續推出3場優惠活動，其中6月18日加碼推出全站1折、買一送一、99元機票。Klook則宣布與韓國鐵道公社KORAIL建立合作，旅客未來可直接透過平台預訂KTX、無窮花號等車票。

▲▼KKday優惠。（圖／KKday提供）

▲也有獨家代理的韓國AI體驗展《鯊魚寶寶》早鳥票。

KKday看好主題旅遊越來越受旅客青睞，整個6月推出「全球運動賽事商品滿4000元享95折」優惠，最高折500元，適合規劃新加坡F1、美國MLB等海外賽事旅遊。同時即日起至6月17日為止推出獨家代理韓國全新親子體驗商品《鯊魚寶寶》AI體驗展早鳥票5折，該活動將於首爾東大門設計廣場開幕。

▲▼KKday優惠。（圖／KKday提供）

▲看F1賽事近年越來越受歡迎。

而從6月7日起至13日為止則推出「會員日優惠」，透過互動遊戲抽歐美旅遊金5000元、會籍折扣、點數加碼、滿6000送1000點、夜間活動88折優惠，以及歐美紐澳KKday專屬包車滿2萬元折1200元。

而最大檔的「618優惠」則提早從6月16日開跑，在6月18日當天加碼搶全站1折、買一送一、99元機票；全球運動賽事折扣優惠、韓國人氣體驗、親子新品與歐美紐澳長線包車優惠等。會員單筆訂單達5000元，也有「KKday 100萬旅遊金」抽獎資格。

▲▼韓國KTX，全州韓屋村。（圖／Klook提供）

▲現在起可透過Klook預訂韓國KTX車票。（圖／Klook提供）

而亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook宣布與韓國鐵道公社KORAIL建立策略合作夥伴關係，旅客未來可直接透過Klook預訂韓國鐵路車票，更輕鬆前往首爾以外的地方城市。此次合作涵蓋韓國高速列車KTX、普通列車新村號（Saemaeul）和無窮花號（Mugunghwa）等，進一步強化Klook在亞洲交通服務的布局。

Klook數據顯示，國際旅客對韓國地方旅遊需求正快速成長。以2026年第一季年增率來看，首爾以外成長最快的熱門目的地包括釜山、江陵、忠清南道、全州、束草等城市。此趨勢也呼應Klook《2026旅遊脈動大調查》結果，超過三分之二的MZ世代旅客偏好多城市深度旅行，並以首都城市作為延伸探索其他地區的起點。同時，有32%國際旅客赴韓時將鐵路列為主要交通工具。

此次與KORAIL合作，相較於官網前一個月開放售票，Klook於90天前開放預購，讓旅客及早規劃行程，並支援超過20種語言與40種貨幣。付款方式包含信用卡與LINE Pay等多元支付，預訂後提供電子票券，免現場排隊取票，讓旅程更加便利順暢。

關鍵字： 旅遊優惠 KKday 出國旅遊 Klook 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

金曲歌后「證實罹乳癌二期」　PO剃髮片：常看著孩子落淚

推薦閱讀

暑假衝台東！免費光雕秀點亮舊站

暑假衝台東！免費光雕秀點亮舊站

新北「2處荷花綻開」月中更美

新北「2處荷花綻開」月中更美

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

360度俯瞰胡志明市！越南最高觀景台

360度俯瞰胡志明市！越南最高觀景台

六福村水樂園6/19開玩　不限次999元

六福村水樂園6/19開玩　不限次999元

王品瘋美食App串接Uber Eats

王品瘋美食App串接Uber Eats

深入地下坑道、打鐵室體驗礦工日常！

深入地下坑道、打鐵室體驗礦工日常！

搭「星辰公主號」玩阿拉斯加3大城

搭「星辰公主號」玩阿拉斯加3大城

貴族世家重回台南市區

貴族世家重回台南市區

享鴨台中公益店暫停營業　業者：內部整修7月重新開幕

享鴨台中公益店暫停營業　業者：內部整修7月重新開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證對中2碼　王品三大鐵板燒送辦桌菜

忠青商行推「自助吧吃到飽」　12款炸物甜點無限供應

欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」6/9試營運

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

黃仁勳5大愛店竟列入AI合作夥伴名單

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

板橋周末限定古早味燒肉攤！

今夏必玩「能登半島寶可夢路線」

台北水舞嘉年華6/13起15天免費看

藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名

熱門行程

最新新聞更多

暑假衝台東！免費光雕秀點亮舊站

新北「2處荷花綻開」月中更美

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

360度俯瞰胡志明市！越南最高觀景台

六福村水樂園6/19開玩　不限次999元

王品瘋美食App串接Uber Eats

深入地下坑道、打鐵室體驗礦工日常！

搭「星辰公主號」玩阿拉斯加3大城

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366