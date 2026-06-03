99元機票6/18限時搶！KKday祭全站1折　再抽百萬旅遊金

▲KKday推出MLB、F1賽事優惠。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假與下半年出國行程商機，旅遊電商KKday宣布6月連續推出3場優惠活動，其中6月18日加碼推出全站1折、買一送一、99元機票。Klook則宣布與韓國鐵道公社KORAIL建立合作，旅客未來可直接透過平台預訂KTX、無窮花號等車票。

▲也有獨家代理的韓國AI體驗展《鯊魚寶寶》早鳥票。

KKday看好主題旅遊越來越受旅客青睞，整個6月推出「全球運動賽事商品滿4000元享95折」優惠，最高折500元，適合規劃新加坡F1、美國MLB等海外賽事旅遊。同時即日起至6月17日為止推出獨家代理韓國全新親子體驗商品《鯊魚寶寶》AI體驗展早鳥票5折，該活動將於首爾東大門設計廣場開幕。

▲看F1賽事近年越來越受歡迎。

而從6月7日起至13日為止則推出「會員日優惠」，透過互動遊戲抽歐美旅遊金5000元、會籍折扣、點數加碼、滿6000送1000點、夜間活動88折優惠，以及歐美紐澳KKday專屬包車滿2萬元折1200元。

而最大檔的「618優惠」則提早從6月16日開跑，在6月18日當天加碼搶全站1折、買一送一、99元機票；全球運動賽事折扣優惠、韓國人氣體驗、親子新品與歐美紐澳長線包車優惠等。會員單筆訂單達5000元，也有「KKday 100萬旅遊金」抽獎資格。

▲現在起可透過Klook預訂韓國KTX車票。（圖／Klook提供）

而亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook宣布與韓國鐵道公社KORAIL建立策略合作夥伴關係，旅客未來可直接透過Klook預訂韓國鐵路車票，更輕鬆前往首爾以外的地方城市。此次合作涵蓋韓國高速列車KTX、普通列車新村號（Saemaeul）和無窮花號（Mugunghwa）等，進一步強化Klook在亞洲交通服務的布局。

Klook數據顯示，國際旅客對韓國地方旅遊需求正快速成長。以2026年第一季年增率來看，首爾以外成長最快的熱門目的地包括釜山、江陵、忠清南道、全州、束草等城市。此趨勢也呼應Klook《2026旅遊脈動大調查》結果，超過三分之二的MZ世代旅客偏好多城市深度旅行，並以首都城市作為延伸探索其他地區的起點。同時，有32%國際旅客赴韓時將鐵路列為主要交通工具。

此次與KORAIL合作，相較於官網前一個月開放售票，Klook於90天前開放預購，讓旅客及早規劃行程，並支援超過20種語言與40種貨幣。付款方式包含信用卡與LINE Pay等多元支付，預訂後提供電子票券，免現場排隊取票，讓旅程更加便利順暢。