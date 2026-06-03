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內湖6路段「1400株大花紫薇」開5成　阿勃勒黃金雨同步滿開

▲大花紫薇主要分布於民權東路六段、成功路三至五段、內湖路一段、文德路、港墘路及瑞光路等路段。（圖／公園處提供）

▲大花紫薇主要分布於內湖民權東路六段、成功路三至五段等6路段。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北夏季街頭換上繽紛色彩！內湖區約1400株大花紫薇近期陸續綻放，粉紫色花朵點綴街道，部分已開花5成，部分預計再過2周最美；而有「黃金雨」美名的阿勃勒也正值盛花期，多處道路、公園可見金黃色花串垂掛枝頭，形成夏日限定風景。

▲大花紫薇主要分布於民權東路六段、成功路三至五段、內湖路一段、文德路、港墘路及瑞光路等路段。（圖／公園處提供）

▲民權東路六段上的大花紫薇。

台北市公園處表示，大花紫薇主要分布於民權東路六段、成功路三至五段、內湖路一段、文德路、港墘路及瑞光路等路段，目前已開花約5成。盛開時，一串串粉紫色花序高掛枝頭，在藍天與綠葉襯托下格外浪漫，微風吹拂時還能欣賞如「紫色花雨」般的景致。

▲大花紫薇主要分布於民權東路六段、成功路三至五段、內湖路一段、文德路、港墘路及瑞光路等路段。（圖／公園處提供）

▲▼文德路也有種植大花紫薇；大花紫薇花色介於粉紅與淡紫之間，花瓣邊緣呈波浪狀。

▲大花紫薇主要分布於民權東路六段、成功路三至五段、內湖路一段、文德路、港墘路及瑞光路等路段。（圖／公園處提供）

大花紫薇花期約自6月至9月，花色介於粉紅與淡紫之間，花瓣邊緣呈波浪狀，觀賞價值高。除了夏季賞花，入冬前葉片還會轉為鮮紅色，展現不同季節風情。公園處指出，目前部分花芽仍持續生長，預估接下來花況將更搶眼。

▲▼北市多處阿勃勒已進入最佳觀賞期。（圖／北市公園處提供）

▲北投區線形公園（石牌站以北區域）賞阿勃勒。

除了紫色花海，台北多處阿勃勒也進入最佳觀賞期。行道樹推薦地點包括堤頂大道二段、長興街、福林路及中山北路；公園則可前往上塔悠公園、下塔悠公園、美崙公園、克強公園，以及北投區線形公園（石牌站以北區域）賞花。

▲▼北市多處阿勃勒已進入最佳觀賞期。（圖／北市公園處提供）

▲每年5月至6月，阿勃勒細長花序成串垂掛，宛如金色瀑布，因此被稱為「黃金雨」。

阿勃勒屬豆科落葉喬木，每年5月至6月盛開，細長花序成串垂掛，宛如金色瀑布，因此被稱為「黃金雨」。今年因氣候穩定、日照充足，整體花況表現亮眼，尤其塔悠公園一帶與堤頂大道二段最為壯觀，金黃色花串隨風搖曳，民眾不妨趁著好天氣走訪街道、公園，一次欣賞浪漫紫薇與燦爛阿勃勒，在城市中感受季節更迭的自然風景。

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