民國38年創立花生醬老店！深藏基隆住宅區　只用一張MENU當招牌

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

前幾天到基隆安樂市場找美食的時候，順便問了ㄧ下在地店家有沒有推薦的店，路口菊花茶老闆推薦了對面巷子的「劉家花生店」，原來在巷子內的巷子內，不是店面，就是一般住家。只賣花生製品，買了花生醬回去，還真的非常好吃，只有單純花生一樣配料，沒有加糖、加鹽，連防腐劑都沒有，大罐只要210元，真的是非常便宜！

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劉家花生店的招牌只有牆上貼著一張紙，只能在門口買，一般客人是不能進去的。從外面看起來ㄧ點都不像店家，真的很隱密，繞了兩圈才找到。

花生醬

小罐140元、大罐210元，玻璃罐裝，也可以自己帶容器去裝。花生醬的口感香氣非常濃郁，挖一小湯匙在嘴裡吃，不用加糖加鹽，單純的花生味就非常好吃。

▲不只可以抹在麵包上，感覺拌麵也可以加！

心得

這家花生醬的品質真的厲害，是目前吃過最好吃的花生醬，味道單純，簡簡單單就很好吃，不加防腐劑也沒辦法放太久，平常有習慣在吃花生醬的人，真的可以買一罐來試看看！

劉家花生店

地址：基隆市安樂區定邦里安一路100巷14之1號

電話：02－24231236

營業時間：09：00－18：00（周日休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

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