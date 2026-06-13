民國38年創立花生醬老店！深藏基隆住宅區　只用一張MENU當招牌

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟
前幾天到基隆安樂市場找美食的時候，順便問了ㄧ下在地店家有沒有推薦的店，路口菊花茶老闆推薦了對面巷子的「劉家花生店」，原來在巷子內的巷子內，不是店面，就是一般住家。只賣花生製品，買了花生醬回去，還真的非常好吃，只有單純花生一樣配料，沒有加糖、加鹽，連防腐劑都沒有，大罐只要210元，真的是非常便宜！
劉家花生店的招牌只有牆上貼著一張紙，只能在門口買，一般客人是不能進去的。從外面看起來ㄧ點都不像店家，真的很隱密，繞了兩圈才找到。
花生醬
小罐140元、大罐210元，玻璃罐裝，也可以自己帶容器去裝。花生醬的口感香氣非常濃郁，挖一小湯匙在嘴裡吃，不用加糖加鹽，單純的花生味就非常好吃。
▲不只可以抹在麵包上，感覺拌麵也可以加！
心得
這家花生醬的品質真的厲害，是目前吃過最好吃的花生醬，味道單純，簡簡單單就很好吃，不加防腐劑也沒辦法放太久，平常有習慣在吃花生醬的人，真的可以買一罐來試看看！
劉家花生店
地址：基隆市安樂區定邦里安一路100巷14之1號
電話：02－24231236
營業時間：09：00－18：00（周日休息）
【你可能也想看】
►迪化街70年果汁老攤均一價50元！堅持使用傳統手壓機新鮮現榨
►只有兩個座位的台北隱世甜點店！招牌開心果可麗露外脆內濕潤
►玩遍坪林茶鄉7大景點！踩天鵝船漫步小赤壁 水庫驚見鱷魚小島
讀者迴響