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米其林推薦永和雞肉飯！豪邁肉量鋪滿整碗　飯體飽吸濃郁雞油香

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

以前總是對開了分店的店家沒什麼興趣，所以一直都沒有去吃過「竹林雞肉」，不過在地朋友大推特推，說怎麼可以沒吃過永和竹林雞肉總店，既然這樣說了就去吃吃看好了。停好車後走到店裡的途中，遠遠的就看到排隊人潮，而且只增不減，內用座位有點太少，油亮的雞肉切盤、熱氣騰騰的白飯，再配上台式小菜跟荷包蛋，那種簡單卻很有滿足感的味道，也難怪開了這麼多年，還是不少永和人心中的日常愛店。

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竹林雞肉位置
竹林雞肉總店距離永和頂溪站不遠，開車來的話可以停在最近的網溪國小地下停車場，一小時30元，開車或是搭乘大眾交通工具都算是很方便。開在小巷子內，平常真的繞都不會繞到這，店面小小的卻大排長龍。

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲2025米其林必比登推薦店家！

內用環境

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲店內是開放式的廚房，餐檯上滿滿雞腿肉跟雞肉切塊，生意好到一直補一直補。

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲內用外帶都要排隊，如果內用座位客滿的話，店家會給號碼牌候位，等待叫號再結帳入座。

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
以雞肉飯為主，也有麵食，賣得最好的應該就是銷魂飯跟百銷，百銷就是加量的銷魂飯，這次飯類麵食都有吃到，個人還是比較喜歡他們家的飯類，白米飯煮得很好，搭配鮮甜雞肉就很厲害！

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

百銷雞肉飯
百銷飯一端上桌，真的會讓人先愣一下，因為那個份量真的不是開玩笑的程度，就算是男生吃一碗應該也會飽到炸。雞肉幾乎把整碗白飯蓋到看不見，還沒開始吃，就先聞到雞油香醬香混在一起的味道。最邪惡的是吃到中間裡面居然還有顆荷包蛋！

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

紹興雞麵
搭配的是鮮嫩雞腿肉，這碗紹興雞麵是清爽的湯麵，老實說紹興味道不重，雞腿肉非常嫩，口味對我來說有點太清淡了。

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼竹林雞肉永和總店。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得
吃完走出來的時候，真的會有一種「剛剛不小心吃太飽」的感覺，但又莫名很滿足。竹林雞肉就是那種平常可能不會特別想到，可是一旦吃過之後，只要不知道晚餐要吃什麼，腦袋就會自己浮出來的店，如果人潮少一點會更好，尤其那個雞油飯跟荷包蛋的組合，真的很容易讓人隔沒幾天又想跑來報到，難怪用餐時間永遠這麼多人！

竹林雞肉-永和總店

地址：新北市永和區竹林路39巷13號
電話：02－89250096
營業時間：11：00－14：00、16：00－19：30

水晶安蹄 不務正業過生活
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