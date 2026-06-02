免費玩水還能躺著看飛機！內湖戲水區開放　全新噴泉設施登場

▲內湖運動公園是台北101私房觀景點。（圖／台北市衛工處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台北隱藏版消暑、賞飛機景點在這！「內湖運動公園」戲水區即日起開放至9月30日，今年全新升級噴水設施，透過間歇式與互動式噴泉設計，讓孩子能盡情奔跑玩水；園區同時擁有台北市區少見的「看飛機第一排視角」，可近距離欣賞飛機低空掠過，為民眾出遊再添新選擇。

▲民眾可舒服躺臥在傾斜木質平台並看飛機。

內湖運動公園鄰近松山機場航道，最大特色就是能近距離觀賞飛機起降。園區特別設置符合人體工學的傾斜木質平台，民眾可舒服躺臥其中，仰望飛機從頭頂呼嘯而過，感受震撼臨場感，吸引不少航空迷專程前往。

迎接暑假旺季，台北市衛工處也將戲水區全面升級，新增間歇式與互動式噴水設施，即日起開放至9月30日，每周四為清池維護日，暫停對外開放。

▲戲水區新增間歇式與互動式噴水設施，即日起開放至9月30日。



除了戲水與賞飛機，園區內還規劃滑板場、極限單車場、沙坑、體健設施及原木風森林攀爬遊具，各年齡層都能找到適合的活動空間，成為兼具運動與休憩功能的都會綠地。

▲園區內還規劃滑板場、極限單車場、沙坑、體健設施及原木風森林攀爬遊具。



值得一提的是，這座公園其實是由內湖污水處理廠地面空間改造而成。作為全國首座半地下化污水處理設施，地下持續肩負污水淨化功能，地面則轉型為綠意盎然的休閒公園，成功翻轉過去污水處理廠的刻板印象。

衛工處表示，園區也肩負環境教育角色，民眾可透過台北市市民服務大平台預約參訪，深入了解污水處理與水資源循環利用，認識這座隱身於都市中的環保設施。