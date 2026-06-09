直擊福岡糸島頂級祕境！開箱靠山面海絕美露營、會跳舞活魚料理　超強神隊友「樂天旅遊APP」深度玩法全解析

▲Fred（右）透過「樂天旅遊APP」帶著蛇丸（左）一起開箱福岡糸島祕境露營與活魚料理，精緻行程一鍵包辦。（圖／翻攝自影片，下同）

旅遊中心／綜合報導

蔚藍海岸線、漫步在綠意盎然的竹林小徑，一邊吹著海風一邊品嚐最道地的在地美食，這就是近年最受國內外旅客追捧的日本福岡「糸島深度旅遊」！想複製一趟完美的精緻行程，最強神隊友「樂天旅遊APP」絕對是靈魂關鍵。作為日本第一訂房平台，樂天旅遊不僅品牌信賴度極高，其介面更是直覺又細緻，並提供全中文介面，第一次使用也能輕鬆上手，快速發掘隱藏版的特色住宿！像是知名YTR廚佛Fred在日前在最新公開的影片中，就是透過樂天旅遊APP一鍵搞定特色住宿與行程，帶領蛇丸和團隊一行人深入福岡糸島，展開一場笑料不斷的深度大冒險。

影片開頭，Fred在博多車站一看到蛇丸就忍不住問：「你來這邊幾次？跟大家說一下。」蛇丸得意地笑說：「我一年大概來個6到8次之間，忘記了，數不出來了！」讓Fred驚呼連連，蛇丸接著透露，其實前不久才剛帶家族旅遊來過這裡玩，因為家人們一直問「真的那麼好玩嗎？」他拍胸脯保證：「我說真的，非常適合帶小孩！」Fred這回也信心滿滿地說：「一樣的好玩，不一樣的行程！這次我用了Rakuten樂天旅遊的APP！」

團隊第一站先朝聖了融合拉麵工廠與拉麵博物館的「一蘭之森糸島店」。Fred透露，之前看到椒哥和騏哥來這裡探路拍得很漂亮，他就非常好奇是不是真的像影片中呈現出「綠意盎然的感覺、一片綠油油」，講完後立刻開玩笑接話：「一片綠油油？（股民不喜歡）這句話12月不要放！」逗得全場大笑。

開箱靠山面海「100分神級露營」！極致隔音讓蛇丸驚呼：好爽

而本次行程最讓人驚豔的，莫過於團隊入住的隱藏版頂級奢華露營區「Glamping at ITOSHIMA last piece」，樂天旅遊收錄了數萬間日本飯店，除一般飯店外，甚至包含豪華露營、日式旅館與湯屋等，而且特色住宿方案中還包含有餐點選擇、體驗活動及票券，更可搭配優惠券享額外折扣。一抵達營區，Fred就驚嘆：「這個環境跟這個氛圍，我覺得是100分中的100分！」走進挑高的幾何圓頂帳篷，空間寬敞且毫無壓迫感，Fred指著門介紹：「它的門是防爆門，抗噪音的程度滿高的。」

沒想到隔天一早，Fred醒來發現已經九點半了！他讚嘆：「我今天醒來的時候，已經9點半了！這是一個多奢侈的時間點！」而睡在另一間有四張床帳篷的蛇丸也在吃早餐時承認：「其實必須老實說，我昨天睡得滿好的！基本上是沒有聽到蟲鳴，一躺著，聽著那個外面那個風吹、樹葉沙沙沙的聲音，覺得有點像白噪音，然後很快就睡著了。」

該住宿方案更包含了精緻自烤BBQ晚餐，食材嚴選頂級豬肉、香腸與飽含水分的現烤櫛瓜，Fred在吃烤櫛瓜時滿足地直呼：「滿滿地水分！」更開心地表示，多虧了樂天旅遊APP裡面貼心的「在地旅遊指南」，不僅提供在地旅遊靈感，還有當地住宿體驗與活動，真的應有盡有。

尾巴還在動！現撈魷魚天婦羅兩吃與美味釜飯

第二天的飲食行程同樣精彩，團隊一早就前往海邊品嚐當地極具盛名的「手工花鹽布丁」，坐在露天看台一邊喝咖啡一邊聽著海潮聲、欣賞無價海景。

隨後踩點在地人激推的活魚料理名店「いけ洲 てら崎」，店內設有大型養殖魚池，水質清澈見底。團隊點了中份生魚片拼盤，其中的現撈槍烏賊（現撈魷魚）生魚片送上桌時，新鮮到尾巴和觸手還在微微動彈，蛇丸大驚：「太新鮮了吧！」Fred也對那半透明的肉質讚不絕口：「甜度就被你咀嚼出來，好好吃！Q度很夠，咀嚼的時候它就慢慢地釋放。」

吃不完的部位店家還貼心幫忙做成二次料理「天婦羅」，Fred大讚：「它炸過之後口感完全不一樣，它變成是脆的，最終一咬的時候其實是軟的。皮調得真好，還帶點微甜的味道在裡面，配合椒鹽必須推！」最後登場的螺肉釜飯更是一絕，Fred一打開鍋蓋就驚呼：「很香欸！非常非常Q彈，粒粒分明！你能想像就是，多汁的炒飯口感，醬香味、海鮮的鮮味！」蛇丸也頻頻點頭：「它釜飯本來就有加一些醬油調味，鍋巴會很香，有個焦香味。」Fred在影片結尾感動地說，一定要幫幫忙找這間店的員工加薪，蛇丸更大力感謝：「謝謝這次的小天使，我們樂天旅遊APP！只有你想不到，沒有你玩不到！」

常態「四重優惠」隱藏大絕！結帳頁面打趴公開比價網

樂天旅遊APP之所以能成為自由行達人的最愛，除了豐富的在地精緻行程，超狂的省錢大絕更是一大亮點。平台提供常態性的「四重優惠」疊加機制，旅客在訂房結帳時，可以同時享有飯店住宿折扣、優惠券折扣、點數回饋（讓訂房贈送1%點數，可用於下次日本旅遊或樂天其他服務）以及信用卡回饋。

Fred特別提醒，樂天旅遊系統最神奇的地方在於「登入會員領取優惠券，到結帳頁面才知道最終折扣後價格」，而系統層層折抵下來的隱藏最終價，一般都會比大眾公開的比價網站或是Google map顯示的價格還要低上許多！

6月強檔SUPER SALE來襲！限時限量疊加激挖45折神價

為了迎接暑期旅遊旺季，樂天旅遊重磅宣布將於6月份推出今年度最重磅的「SUPER SALE」活動！想要用最精省的預算完美複製Fred與蛇丸的福岡糸島深度行，以下兩個黃金搶券時間點絕對要拿紅筆劃重點：

即日起至6/22期間：限搶75折優惠券，最佛心的是，這張神券可以直接與飯店現有的折扣疊加使用！

6/18當天限搶：黃金強檔日加碼推出限時限量瘋搶的6折及無限量88折優惠券！最瘋狂的是，這兩款限搶券還能與原本SUPER SALE的75折優惠券共同疊加合併使用！

Fred在影片最後算到優惠也忍不住對著鏡頭直呼：「那我數學不好，你自己算算看總共折數會變多少！」多重折扣層層堆疊，精算下來能為荷包省下大筆旅費。正計畫前往日本旅遊的民眾，不妨立即下載樂天旅遊APP，鎖定6月份最狂的SUPER SALE強檔活動，為自己規畫一趟超高CP值的完美假期！