忠青商行推「自助吧吃到飽」　12款炸物甜點無限供應

▲忠青商行林口三井II館店推出自助吧吃到飽。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

以蝦仁飯聞名的文青餐館「忠青商行」推出「自助吧吃到飽」，平日378元起享12款炸物、甜點、飲料無限量供應，「林口三井II館店」搶先開跑。

忠青商行「林口三井II館店」購買任一套餐（含主食及配菜）可享炸物、甜點、飲料等12種小點吃到飽，每日食材調整依門市實際供應為主，用餐限時90分鐘，自第1人入場起計算。

▲忠青商行「林口三井II館店」共有13種套餐。（圖／翻攝忠青商行臉書粉專）※點圖放大

忠青商行林口三井II館店有13種套餐，其中「紅燒牛肉湯餃套餐」最便宜，平日378元、假日408元，而經典「招牌好蝦蛋飯套餐」平日398元、假日428元，最貴的為「眷村阿伯牛肉麵套餐」，平日438元、假日468元。

業者提醒，每名成人低消一份套餐，150至120公分兒童可100元單點自助吧，均收10%清潔費，120公分以下幼童免費；自助吧僅限內用，不可打包外帶。

▲鳥貴族慶城店即日起也推出「吃喝到飽」方案。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣居酒屋「鳥貴族」慶城店近日也推出吃到飽方案，120分鐘享串燒、炸物、主食、甜點、生啤與酒類等品項無限吃，每人899元，限網路預約，周一至周日全天供應，各時段額滿為止。

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鳥貴族表示，吃喝到飽方案限時120分鐘，第1人進場開始計算，點餐時間為90分鐘，同桌客人須購買相同方案，點餐時飲料每人1次1杯，續點以杯換杯，超過用餐時間每半小時，每人加收100元，此方案另收10%服務費。

鳥貴族以全品項均一價100元為特色，串燒每盤2串，雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，還有特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸、青椒鑲肉等。