全球首座寶可夢機場！能登半島皮卡丘陪泡足湯　打卡特色人孔蓋

▲和倉溫泉區的和倉寶可夢足湯免費開放。（圖／七尾市提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本石川縣為推動能登半島震後觀光復甦，與寶可夢公司合作推出多項觀光振興計畫，包括全球首座以寶可夢命名的機場「能登里山 Pokémon With You 機場」、全新開放的「和倉寶可夢足湯」，以及分布在能登半島6個市町的寶可夢特色人孔蓋（Pokéfuta），打造今夏最受矚目的寶可夢朝聖路線。

能登半島於2024年1月1日發生地震後持續進行重建。石川縣政府希望透過寶可夢主題觀光資源吸引旅客回流，帶動七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町與能登町等地區觀光發展。

▲▼能登半島6個寶可夢人孔蓋已經設置完畢。（圖／株式会社ポケモン提供，下同）

能登半島6處寶可夢人孔蓋在哪裡？

此次新設置的6個寶可夢人孔蓋分別位於：

七尾市：湯足公園（湯っ足りパーク）

輪島市：道之驛輪島

珠洲市：見付海水浴場

志賀町：世界最長長椅

穴水町：穴水站

能登町：柳田植物公園

每個地點皆採用不同寶可夢角色設計，成為寶可夢迷收集打卡的新景點。其中穴水站的人孔蓋以卡比獸、正電拍拍與負電拍拍為主角，結合鐵道元素設計。車站內同步增設卡比獸拍照裝置與主題布置，吸引鐵道迷與寶可夢粉絲造訪。

▲能登鐵道的「POKÉMON with YOU 列車」，目前檢修至8月上旬。

▲▼能登鐵道的「穴水站」現在也有寶可夢裝飾。

能登鐵道寶可夢列車行駛路線

「能登鐵道」從2024年8月開始推出「POKÉMON with YOU 列車」，讓旅客搭乘可愛的寶可夢彩繪列車，來往於七尾車站、和倉溫泉至穴水8個車站之間。除了有造型人孔蓋，穴水站也增加卡比獸等可愛意象與拍照板。

旅客需注意的是，「POKÉMON with YOU 列車」目前正在進行列車檢修，預計檢修至8月上旬為止，但旅客仍可搭乘一般列車前往穴水站拍照。

▲▼可愛的和倉寶可夢足湯免費開放。（圖／七尾市提供）

「和倉寶可夢足湯」免費開放 還有可愛人孔蓋

位於和倉溫泉區的知名景點「湯足公園（湯っ足りパーク）」已經全面翻新，變成「和倉寶可夢足湯」，並免費對外開放。旅客可享受坐在各種寶可夢圍繞的溫泉空間中邊泡足湯，邊欣賞無邊海景。湯足公園亦是寶可夢人孔蓋設置地點之一，以暴鯉龍、蚊香蝌蚪及牛蛙君為主角，呼應足湯所在的溫泉氛圍。

▲珠洲市見付海水浴場的「仙子伊布 with LOVE（ニンフィア with LOVE）地標。

珠洲市見付海水浴場則有去年8月啟用的「仙子伊布 with LOVE（ニンフィア with LOVE）」紀念地標，可愛的仙子伊布以緞帶狀觸角圍繞出巨大愛心造型，愛心中央則可看見珠洲市代表性景觀「見附島」，展現浪漫意象。

而見付海水浴場設置的造型寶可夢人孔蓋，則以仙子伊布與愛心魚為主角，當地政府也透露，今年夏天在海水浴場周邊會打造更多相關景點。

▲全球首座寶可夢機場就在能登里山機場。

全球首座「寶可夢機場」7月7日起期間限定開放

今年最大亮點為「能登里山 Pokémon With You 機場」，機場將從7月7日起至9月底期間限定營運，成為全球首座冠上寶可夢名稱的主題機場。機場內不僅有滿滿飛行系寶可夢裝飾、限定藝術與主題餐點，未來更將推出寶可夢彩繪巴士，串聯能登各大觀光景點。

館內集結11種飛行系寶可夢裝飾，包括入口大廳、空橋、導覽標示與候機空間皆融入寶可夢元素。2樓挑高空間更設置大型皮卡丘與飛機造型氣球，打造沉浸式主題體驗。

▲▼機場內有滿滿寶可夢元素。

能登里山寶可夢機場有哪些亮點？

機場觀景台規劃為「皮卡丘的里山」主題區，可看到大量皮卡丘組成能登里山景觀，部分其他寶可夢角色也隱藏其中，讓旅客體驗尋寶樂趣。

館內同步推出3部原創短篇動畫，包括《飛吧！寶貝龍》，描述寶貝龍追逐飛行夢想的故事，並與館內設置的寶貝龍及暴飛龍雕像相互呼應。

位於機場3樓的 Restaurant Annon 將於活動期間推出限定寶可夢餐點，包括2款鬆餅及2款主題飲品，套餐還附贈原創設計餐墊。2樓「Serendipity」將變成周邊商店，販售限定商品，除了T恤、鑰匙圈外，也有行李吊牌、行李箱束帶等結合旅行概念的周邊。

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