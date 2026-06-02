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全台首間「福容華邑酒店」在台北圓山　主打茶文化、拼年底開幕

▲「台北福容華邑酒店」外觀、客房示意圖。（圖／福容大飯店提供）

▲「台北福容華邑酒店」預計今年底開幕。（示意圖／福容大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼嘉義福容voco酒店後，福容大飯店今（2日）宣布，再度攜手洲際酒店集團（IHG），引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造全台首間「台北福容華邑酒店」，預計今年底開幕，房價初估每晚8,000元以上。

▲福容大飯店今（2日）宣布，再度攜手洲際酒店集團（IHG），引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造全台首間「台北福容華邑酒店」,福容大飯店總經理楊正弘,洲際酒店集團（IHG）執行長Daniel Aylmer。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福容大飯店總經理楊正弘。（圖／記者彭懷玉攝）

福容大飯店總經理楊正弘表示，華邑品牌主打融合在地文化的「新東方美學」，強調禮序、人文與情感交流，與福容長期重視的人情味服務理念相當契合。未來希望結合台灣在地文化特色與國際品牌資源，打造兼具文化深度與美感的高端旅宿體驗，向國際旅客展現台灣獨特的款待精神。

▲福容大飯店今（2日）宣布，再度攜手洲際酒店集團（IHG），引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造全台首間「台北福容華邑酒店」,福容大飯店總經理楊正弘,洲際酒店集團（IHG）執行長Daniel Aylmer。（圖／記者彭懷玉攝）

▲洲際酒店集團執行長Daniel Aylmer（左）與福容大飯店福容大飯店總經理楊正弘（右）簽約。（圖／記者彭懷玉攝）

洲際酒店集團（IHG）大中華區首席執行長Daniel Aylmer則指出，目前台灣布局部分，共包含8個品牌、17間酒店，此次首度進軍台灣，不僅是IHG與福容深化合作的重要里程碑，也看好台北兼具國際商務需求與豐厚人文底蘊，將透過全球會員系統導入國際客源。

▲「台北福容華邑酒店」外觀、客房示意圖。（圖／福容大飯店提供）

▲「台北福容華邑酒店」規劃近200間客房、套房。（示意圖／福容大飯店提供）

台北福容華邑酒店位於圓山捷運站旁，福容飯店連鎖傳媒部協理孫莙喻指出，酒店規劃約兩年，全館提供近200間客房、7間餐廳及多功能宴會空間。她說，除了包含福粵樓、田園咖啡廳等品牌餐廳之外，未來館內將設置華邑品牌特色空間「舉茗邑」，透過迎賓奉茶、茶席體驗及台灣茶文化展示，讓旅客從一杯茶認識如「福爾摩沙茶」等高級茶品的人文底蘊。此外，也將導入華邑招牌餐飲品牌，包括深夜供應暖心湯麵的「麵家」等特色餐飲空間。

▲福容大飯店今（2日）宣布，再度攜手洲際酒店集團（IHG），引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造全台首間「台北福容華邑酒店」,福容大飯店總經理楊正弘,洲際酒店集團（IHG）執行長Daniel Aylmer。（圖／記者彭懷玉攝）

▲未來館內將設置華邑品牌特色空間「舉茗邑」，透過迎賓奉茶、茶席體驗及台灣茶文化展示，讓旅客認識茶文化。（圖／記者彭懷玉攝）

孫莙喻表示，嘉義福容voco開幕後，為酒店注入許多國際旅客，加上看好北士科未來發展，將帶來的商務與觀光客源，因此總部決定引進華邑品牌，希望讓旅客能深度體驗台灣文化與在地生活。她說，若工程進度順利，預計於今年底開幕，房價規劃每晚8,000元以上。

▲洲際酒店集團今（23日）於Sports Nation餐廳舉辦台北洲際酒店招募活動,洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）,台北洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北洲際酒店位於大巨蛋園區，預計7月後開幕見客。（圖／記者彭懷玉攝）

而洲際酒店集團今年在台灣有多間旅宿即將亮相。位於信義區的最新旗艦級奢華旅宿「台北洲際酒店 InterContinental Taipei」將於夏季開幕，業者指出預計在7月之後，一共規劃350間客房，其中約有60間為長住型套房，同時設有7間餐廳，包括韓裔美籍主廚Akira Back主理的高級韓餐，將會是台北首間當代韓式Fine Dining。

另外，全台第二間voco酒店則將落腳於士林捷運站周邊5號倉庫旅館都更案，基地緊鄰捷運士林站2號出口，規劃地上12層、地下3層，最快2027年開幕。

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