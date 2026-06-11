日本必去5個寶可夢景點　主題機場夏天開放、玩全球首座主題樂園

▲日本越來越多寶可夢景點讓粉絲去朝聖。上圖為全球首座「寶可樂園:關都」 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者蔡玟君／綜合報導

風靡全球的寶可夢，現在在日本就有出許多特色景點、周邊商店值得一訪。《ETtoday新聞雲》整理出5個日本特色寶可夢景點，包括全球首座寶可夢機場即將期間限定開放，還有主題樂園、親子公園以及必朝聖的寶可夢商店，同時分享周邊推薦飯店選擇。

▲全球首座寶可夢機場就在能登里山機場。

石川縣 全球首座「寶可夢機場」7月7日起期間限定開放

今年夏天粉絲一棟要朝聖的就是位於石川縣的「能登里山 Pokémon With You 機場」，機場將從7月7日起至9月底期間限定營運，成為全球首座冠上寶可夢名稱的主題機場。機場內不僅有滿滿飛行系寶可夢裝飾、限定藝術與主題餐點，未來更將推出寶可夢彩繪巴士，串聯能登各大觀光景點；想要來朝聖趕快用Visa預訂機票跟住宿，最高還能享2,000折扣，到當地不管交通或周邊購物都能輕鬆支付，讓整趟寶可夢巡禮更便利！

館內集結11種飛行系寶可夢裝飾，包括入口大廳、空橋、導覽標示與候機空間皆融入寶可夢元素。2樓挑高空間更設置大型皮卡丘與飛機造型氣球，打造沉浸式主題體驗。

▲▼機場內有滿滿寶可夢元素。

機場觀景台規劃為「皮卡丘的里山」主題區，可看到大量皮卡丘組成能登里山景觀，部分其他寶可夢角色也隱藏其中，讓旅客體驗尋寶樂趣。館內同步推出3部原創短篇動畫，包括《飛吧！寶貝龍》，描述寶貝龍追逐飛行夢想的故事，並與館內設置的寶貝龍及暴飛龍雕像相互呼應。

位於機場3樓的 Restaurant Annon 將於活動期間推出限定寶可夢餐點，包括2款鬆餅及2款主題飲品，套餐還附贈原創設計餐墊。2樓「Serendipity」將變成周邊商店，販售限定商品，除了T恤、鑰匙圈外，也有行李吊牌、行李箱束帶等結合旅行概念的周邊。

▲和倉寶可夢足湯。（圖／七尾市提供）

旅客也可順遊「和倉溫泉」的景點「湯足公園（湯っ足りパーク）」，這裡的足湯設施全面翻新，打造全新「和倉寶可夢足湯（わくらポケモン足湯）」，並已於5月12日正式免費對外開放。同時，七尾市全新寶可夢人孔蓋也亮相以暴鯉龍、蚊香蝌蚪及牛蛙君為主角，呼應足湯主題，強化整體觀光串聯效果。

▲▼TAOYA和倉溫泉旅館翻新開幕，可享有無邊際溫泉。（圖／大江戸温泉物語グループ提供）

住宿方面，由大江戶溫泉物語飯店集團營運的「湯快度假村Premium 金波莊」，於2025年4月以全新品牌「TAOYA和倉」重新開幕。飯店位於石川縣七尾市和倉溫泉區，採用包含餐飲與館內多項服務的全包式度假型住宿體驗。

全新升級的「TAOYA和倉」以能登海景為核心特色，設有可眺望海景的無邊際溫泉、大面窗景大浴場，以及新增的桑拿與岩盤浴設施，打造沉浸式療癒空間。館內另設有暖爐與海景露台的休憩酒廊，營造多樣化放鬆場景；餐飲方面則提供以能登在地食材為主的自助餐，包括現場料理壽司、海鮮料理、能登米海鮮燉飯與使用在地牛乳製作的法式吐司等，並可搭配免費酒精飲品享用。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

▲▼樂園內可看到各種可愛的寶可夢，還有遊樂設施、周邊商店、遊行。（圖／記者蘇晟彥攝）

東京 寶可樂園：關都

「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO）是位在讀賣樂園內的寶可夢首座常設設施，地處綠意盎然的關東多摩丘陵。園區將分成兩大區域，包含草紗鎮（遊樂設施、商店）及寶可夢森林兩大區域，佔地約2.6公頃，將有超過總共超過600隻的寶可夢居住在這裡的森林與小鎮之中。

其中草紗鎮是聚集來自全世界訓練家、寶可夢的「城市」，這裡為了滿足訓練家的需求，匯集各種周邊商品、寶可夢中心、友好商店與道館。在固定時間內還會舉辦寶可夢迎賓會、遊行表演，並設有2種遊樂設施，且隨處可以看到訓練家跟寶可夢共存的畫面。

▲▼東京柏悅酒店Park Hyatt Tokyo。（圖／業者提供）

想前往樂園最方便的方式就是從新宿搭乘地鐵前往，現在也能直接使用Visa感應進站，因此也可將酒店安排在新宿區，方便前往，或就近購物、吃美食。新宿目前奢華酒店林立，但旅人絕對不可錯過選擇絕對是已有30年歷史，於2025年完成全新改裝的「東京柏悅酒店」（Park Hyatt Tokyo）。

東京柏悅酒店是日本第一間柏悅酒店，所有客房均位於42層樓以上，獨享東京最繁華的城市天際線景觀，加上洗鍊現代的空間設計，在各個場域中都能以不同視角俯瞰都會景觀，走完一圈，宛如360度看完東京繁華樣貌，讓旅人印象深刻。

▲▼東京日本橋旗艦店Pokémon Center TOKYO DX。（圖／翻攝自Pokémon Center 官網）

東京 Pokémon Center TOKYO DX

目前在東京共有3大特色的寶可夢中心，其中日本橋旗艦店「Pokémon Center TOKYO DX」不僅空間極大，店內有夢幻、皮卡丘和巨大卡比獸雕像，粉絲更稱這裡買得到許多限定造型的皮卡丘，且附設全球首家常態性「寶可夢咖啡廳」 (Pokémon Café)，是粉絲到東京一定會買爆的地方。

為了提供旅客全新體驗與感受，業者更在近期進行寶可夢咖啡廳全新改裝，連菜單也將同步更新，預計於6月17日正式開幕，即日起可開始預約6月17日至7月7日的座位，並採完全預約制。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

而「Pokémon Center TOKYO DX」周邊臨近東京車站、銀座，可說是奢華酒店的一級戰區，近年更吸引許多奢華酒店進駐。如連續兩年榮獲米其林星鑰的日本精緻度假飯店品牌 「馥府 FUFU JAPAN」，在2025年11月開幕旗下第9間旅宿「馥府 東京銀座（FUFU Tokyo Ginza）」。

飯店與東京地下鐵有樂町線「銀座一丁目站」直通，更是東京都23區內唯一能同時提供專屬私人庭園與天然溫泉住宿體驗的度假飯店。全館僅 34 間客房，每間客房皆配有專屬私人庭園與天然溫泉，不僅打造出城市中心的療癒綠洲，更提供住宿旅客多元化的體驗行程，包括傳統手工藝課程、私人遊艇巡航、相撲晨練參觀與直升機觀景之旅等。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

▲廣島車站主要建築重新翻新啟用，並增加全新複合式商場「minamoa」，於今年3月底正式開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

廣島 廣島車站複合型商場「minamoa」

與廣島車站共構的複合型商場「minamoa」於2025年全新啟用，建築內包括百貨、飯店、寶可夢公園，計程車與公車上下車處也都設在室內，並有最新路面電車路線「駅前大橋ルート」，讓路面電車可以直接開進商場2樓，下車後就能直接銜接新幹線或在來線，對旅客來說超方便。

▲寶可夢迷別錯過暴鯉龍公園。（圖／記者蔡玟君攝）

其中旅客最不能錯過的，就是位於商場9樓的戶外廣場，這裡有一座以廣島縣代表寶可夢「暴鯉龍」為主題寶可夢公園，讓小朋友可在此玩樂放電，而7樓外設有戶外露台，階梯式座位讓旅客可在此放空、欣賞廣島市街景。

▲廣島車站共構百貨商場minamoa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲深受海內外消費者喜愛的SHIRO、中川政七商店都有進駐。（圖／記者蔡玟君攝）

而6層樓百貨本身也超好逛，例如1樓至2樓均設有伴手禮商店，可將廣島特色伴手禮一次買齊；深受女性喜愛的日本北海道小眾香氛保養品牌SHIRO、中川政七商店、美妝店舖PLAZA，還有一整層的HANDS，以及以便宜又好用的生活設計品深受海內外旅客喜愛的3COINS百元商店、迪士尼專賣店等，在這裡都能找得到，部分商店適用免稅。

▲▼與商場共構的「HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE」，上圖為飯店大廳，下圖為飯店餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

而與百貨商場共構的新飯店「HOTEL GRANVIA HIROSHIMA SOUTH GATE」也於2025年3月同步開幕，飯店大廳位於7樓，客房則分布於9樓至21樓、共380間客房，除了下樓就能逛街、吃美食、搭電車，天氣好時，位於高樓層的客房更有機會可以遠眺瀨戶內海，對旅客來說可是超方便的一站式交通、玩樂、購物、吃美食的好選擇。

上吧！就決定是你了！就算未必成為寶可夢訓練家，解鎖這些寶可夢聖地可是一定要的啊。從景點巡禮、周邊採購到精緻住宿，對熱愛日本旅遊與蒐集景點的旅人來說，絕對是一趟充滿驚喜與療癒感的冒險旅程。

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