佛羅倫斯600年奢華古蹟酒店開幕　典雅套房360度看市景

▲佛羅倫斯Porta Rossa Hotel Firenze, Colbert Collection開幕。（圖／美諾酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

美諾酒店集團（Minor Hotels）宣布推出全新奢華品牌「Colbert Collection」，旗下首間酒店「Porta Rossa Hotel Firenze, Colbert Collection」近日於義大利佛羅倫斯正式開幕。酒店所在建築擁有超過600年歷史，被譽為義大利最古老酒店之一。

Porta Rossa Hotel Firenze所在建築歷史可追溯至1386年，最初為絲綢商人宅邸，融合文藝復興與19世紀建築特色。經過全面翻修後重新開幕，保留象徵性的紅色大門、彩繪玻璃與歷史壁畫等元素，讓旅客入住時仍能感受濃厚的佛羅倫斯文化底蘊。

▲酒店套房示意圖。

體驗住進13世紀塔樓套房 360度賞市景

酒店共規劃69間客房與套房，設計靈感來自文藝復興時期義大利宮殿。其中最具代表性的「Monalda Tower Signature Suite」位於13世紀中世紀塔樓內，旅客可欣賞360度佛羅倫斯市景。

此外，酒店也保留多處珍貴歷史藝術作品，包括曾出現在義大利電影中的「Amici Fresco Junior Suite」，以及擁有18世紀完整壁畫的「Bartolini Fresco Suite」，成為住宿亮點。

▲酒店大廳。

▲餐酒館空間。

米其林主廚新餐廳6月開幕

餐飲方面，美諾酒店集團邀請米其林星級主廚 Paulo Airaudo 操刀全新餐廳，預計今年6月正式開幕。餐廳將以佛羅倫斯在地食材與義大利傳統料理為核心，結合現代創意手法，提供全新的美食體驗。酒店亦設有兩處會議空間，可容納最多40人，適合企業會議、品牌活動及私人宴會。

▲聖母百花大教堂。（圖／記者蔡玟君攝）



Porta Rossa Hotel Firenze位於佛羅倫斯歷史中心，步行即可抵達老橋（Ponte Vecchio）、聖母百花大教堂（Florence Cathedral）、烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）與領主廣場（Piazza della Signoria）等知名景點，方便旅客深度探索這座文藝復興之都。



「Colbert Collection」是美諾酒店集團今年推出的全新奢華軟品牌，以藝術、美食與在地文化體驗為核心。集團表示，繼佛羅倫斯首店開幕後，位於倫敦的「The WestDill Mayfair Hotel London」預計於2026年第四季開業，而亞洲首間酒店「Colbert Collection Koh Samui」則預計於2027年第一季於蘇梅島正式亮相。

▲1 Hotel Austin位於德州最高樓內。（圖／翻攝自1 Hotel Austin官網）

而位於德州最高建築內的「1 Hotel Austin」將於今年8月開幕，目前已開放預訂。酒店座落於奧斯汀樓高74層的全新複合式建築「Waterline」內，也是目前德州最高建築。

1 Hotel Austin的大廳空間明亮通透，以大面積木質天花、天然石材與落地窗構築，並可眺望周邊綠意景觀。空間內設有多處座位與植栽，鼓勵旅客停留、工作與交流，使其同時兼具社交場域與靜謐休憩功能。

館內共設有252間客房，其中包含60間豪華套房。客房以自然材質與細膩觸感打造，大面窗景引入自然光，部分房型可欣賞奧斯汀天際線、Waller Creek及Lady Bird Lake景觀。

而多元化的餐飲與社交場域，從白天到夜晚皆提供豐富體驗，包括跑步社群、聲音療癒課程，以及主廚主導餐廳與屋頂空間，打造可聚會與交流的生活場域。

館內也設有專屬健康樓層，包括約2000平方英尺的健身中心，並連接戶外露台，讓運動結合新鮮空氣與景觀視野；另設有瑜伽教室，提供靜心練習空間，並引進Bamford Wellness Spa，設有多間療程室與雙人療程空間，整體設計靈感來自德州丘陵地區的浴場文化，強調簡約、私密與放鬆氛圍。