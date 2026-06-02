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台北水舞嘉年華6/13登場！2日加碼煙火秀　《鬼滅之刃》配樂壓軸

▲「2025年台北水舞嘉年華水舞」展演。（資料照／觀傳局提供）

▲「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日在松山錫口碼頭彩虹橋舉行。（資料照／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日在松山錫口碼頭彩虹橋舉行，不僅有全台唯一的橋面與河面雙水舞共演，今年更升級加入水瀑、S型水舞平台及沉浸式光影效果，以及開閉幕限定的「水火共舞」，搭配《歌劇魅影》、《捍衛戰士》及《鬼滅之刃》等人氣配樂，營造浪漫又震撼的夏夜視聽覺饗宴。

▲「2025年台北水舞嘉年華水舞」展演。（資料照／觀傳局提供）

▲橋面與河面雙水舞共演。（資料照／觀傳局提供）

觀傳局表示，今年水舞展演全面升級，彩虹橋橋體除了經典拋物線水舞外，新增柔美水瀑設計；河面則設置直線與S型兩座水舞平台，一剛一柔相互呼應，呈現更豐富的視覺層次。活動期間每天晚間6點30分、7點30分、8點30分及9點各有一場水舞演出。

▲「2025台北水舞嘉年華」今（13日）於松山錫口碼頭彩虹橋開幕，一路展至10月19日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025台北水舞嘉年華。（資料照／記者彭懷玉攝）

此外，開幕與閉幕限定的「水火共舞」特別演出，將於6月13日及27日晚間7點30分登場。觀傳局說，將結合噴火龍、中低空煙火與水舞光影，在基隆河畔呈現水、火、光、影交織的精彩表演，為活動揭幕與畫下完美句點。

音樂編排同樣是一大看點，開幕首周將以《歌劇魅影》揭開序幕，接下來第一周帶來《捍衛戰士》主題曲、韓團IVE《REBEL HEART》等熱門歌曲；第二周呈現美國獨立樂團的Unstoppable與好萊塢知名Two Steps From Hell的Love & Loss，閉幕則以日本動漫《鬼滅之刃》無限城篇配樂壓軸，讓民眾在音樂與水舞交織下感受不同氛圍。

除了夜間水舞，今年也延續親子同樂特色，邀請Pingu、彩虹小馬、粉紅豬小妹佩佩及救援小英雄波力等人氣IP登場，假日河濱將設置大型氣偶供民眾拍照打卡。現場另規劃互動式「鋼琴噴泉」，民眾可踩踏巨型鋼琴鍵盤創作音樂，觸發專屬噴泉演出，增添遊玩樂趣。

關鍵字： 台北市旅遊 松山區旅遊 2026台北水舞嘉年華 水舞秀 水舞 夜間景點

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