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欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」6/9試營運　餐價最高漲5成

▲欣葉日本料理推出22款季節新品。（圖／欣葉提供）

▲欣葉日本料理健康店改成全新概念店「彩膳楽亭」，6/9試營運。（圖／資料照／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

欣葉日本料理健康店經過3個月的改裝工程，將以全新概念店「彩膳楽亭」跟大家見面，6月9日至6月30日試營運，即日起開放訂位。除了空間升級，餐價也有調漲，上漲282元至532元，調幅最高5成。

欣葉日本料理是台菜餐廳「欣葉」在1997年創立的Buffet品牌，全台首店就在新光三越信義新天地A11館，但配合百貨樓層改裝，2024年停業，原本剩下台北的館前店、健康店及桃園中茂店。其中健康店今年3月暫停營業進行全面整修工程，升級環境氛圍與動線重整，官方粉專公告升級成全新概念店「彩膳楽亭」，6月9日至6月30日試營運，呈現更細緻的和食體驗。

除了空間升級，欣葉日本料理「彩膳楽亭」餐價也有調漲，與其他兩家分店比較，平日午餐從898元調漲至1180元（上漲282元，幅度31%），晚餐從1048元漲至1380元（上漲332元，幅度32%）；周末假日午餐從1048元調漲到1580元（上漲532元，幅度51%），晚餐從1168元漲至1580元（上漲412元，漲幅35%），而原本的下午茶時段取消，但中午餐期則可以用餐到15:00。

▲新竹煙波Buffet品牌「莫內」宣布插旗嘉義。（圖／記者黃士原攝）

另外，煙波集團新竹湖濱館去年4月底推出的全新Buffet品牌「莫內饗宴」，主要可分為7大餐區，餐檯上不但提供松葉蟹、天使紅蝦吃到飽，超大尺寸烤魷魚、牡蠣、鮭魚生魚片、生食級干貝也是無限供應。業者日前宣布，莫內將首度拓點，將進駐8月17日試營運的新品牌「煙波城行阿里山北門館」，不過實際開幕時間還未確定，後續將會再公布。

莫內饗宴6月5日至9月30日推出期間限定「盛夏澎湖海鮮季」，23道季節限定料理全都吃到飽，主打料理包括選用當季澎湖小卷製作的「鮮切澎湖冰卷」，石鮔化身「馬告酪梨澎湖石鮔沙拉」。日料餐檯同步推出「澎湖小卷佐海鮮干貝醬」、「脆藻鮮蠔佐仙人掌凝露桔香魚卵油醋」及「澎湖海藻江戶伊達卷佐核桃燒女子」等料理。

關鍵字： 美食雲 欣葉日本料理 彩膳楽亭 Buffet 吃到飽

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