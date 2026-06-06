萬里8000坪繡球花海美炸！一日遊懶人包：爽嗑蟹粥、超巨芋圓...免費足湯收尾

▲每年5月至7月是繡球花盛開的季節。（圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／綜合報導

夏季來臨，正是繡球花綻放的最美時節！想安排一趟兼具美景、美食與療癒感的北海岸小旅行，不妨來趟「萬里、金山一日遊」。走訪「高家繡球花田第三園區」，拍出仙氣美照後，再直奔金山老街狂嗑在地美食，最後泡進免費足湯放空看夕陽，一天之內就能把北海岸初夏限定風景與美味一次蒐集完成。

▲高家繡球花田第三園區迎來夢幻花海。（圖／記者胡至欣攝）

第一站：8000坪夢幻花海拍好拍滿！高家繡球花田（第三園區）

每年5月至7月是繡球花盛開的季節，而位於萬里的「高家繡球花田第三園區」近年成為北台灣熱門賞花景點。園區占地廣達8000坪，放眼望去幾乎整片山坡都被繡球花覆蓋，藍色、紫色、粉色、白色花球層層堆疊，在陽光照射下顯得格外夢幻。不少遊客一走進園區就忍不住狂按快門，因為不管站在哪個角度，背景幾乎都是滿滿花海。

▲高家繡球花田第三園占地廣達8000坪。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

最加分的是，園區特別規劃小溪流、木橋與花海步道等造景，搭配層層花海，不論是站在花叢步道間取景，或利用地形高低差拍攝，都能輕鬆捕捉充滿仙氣的美照。加上園區腹地寬廣，即使假日前往也較不容易拍到滿滿人頭照。

▲藍色、紫色、白色、粉色花球層層堆疊，在陽光照射下顯得格外夢幻。（圖／記者胡至欣攝）

門票每人200元，其中100元可折抵消費，逛累了還能換雞蛋糕、茶葉蛋、冰淇淋等小點心補充體力，或帶盆繡球花回家延續賞花好心情。

▲門票每人200元，其中100元可折抵消費。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

第二站：金山老街美食吃透透！痛風海鮮粥、巨無霸芋圓必嚐

賞完花後，開車約15分鐘即可抵達金山老街。這條擁有百年歷史的老街聚集不少在地人氣名店，也是許多遊客到北海岸必排的美食重鎮。

▲「金山大碗螃蟹」的花蟹粥。（圖／記者胡至欣攝）

金山大碗螃蟹：海鮮控必吃！超巨份量的螃蟹粥，有三點蟹、花蟹、紅蟳三種可選，一上桌就讓人驚呼。除了主角螃蟹，碗裡還鋪滿鮮蝦、牡蠣、蛤蜊與小卷，堪稱痛風級享受。粥底吸滿了海鮮的濃郁精華，鮮甜無比，份量大到三人分食都沒問題！

▲「金山芋圓王」芋圓、地瓜圓體積約為一般的3倍大。（圖／記者胡至欣攝）

金山芋圓王：來到金山怎麼能不吃地瓜跟芋頭？這家的巨無霸芋圓與地瓜圓，體積約為一般的3倍大！口感Q彈紮實，搭配清涼的仙草凍或綿密的芋頭湯，夏天來一碗超級消暑。

▲▼「金山王肉包」首推蔥肉包。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE；以下同）

金山王肉包：超過30年歷史的在地排隊名店。首推「蔥肉包」，一口咬下滿滿的青蔥香氣與鮮甜肉汁交織，外皮還帶有淡淡的甘甜，熱騰騰出爐時最受歡迎。價格親民，晚來可是買不到的！

▲福田純素豆干是邊走邊吃的好選擇。

福田純素豆干：老街邊走邊吃的好選擇！招牌「爆漿豆干」吸滿了濃郁的獨門滷汁，搭配滷過的香菜，咬下去不僅爆汁，還帶點微辣的迷人香氣，非常唰嘴。

▲▼「金山紅」的半熟乳酪蛋糕層次感十足。

金山紅（紅地瓜乳酪蛋糕）：吃完鹹食想來點甜點？這家以金山在地地瓜製作的半熟乳酪蛋糕，外皮酥脆，內餡則是微甜的地瓜與微鹹的乳酪完美融合，剛從冰箱拿出來冰涼解膩，層次感十足。

▲▼越來越少見的古早味龍鬚糖。

手拉龍鬚糖：難得一見的傳統手藝！現場看老闆手工拉製龍鬚糖，包裹著花生或芝麻內餡，入口即化，滿滿的懷舊古早味。

▲大鵬足湯公園提供免費停車場。

第三站：免費泡湯超療癒！大鵬足湯公園

吃飽喝足後，推薦將旅程最後一站安排在鄰近老街的「大鵬足湯公園」。園區提供免費的公共泡腳池，半開放式空間通風舒適，引進萬里特有的海底溫泉，屬於硫酸鹽氯化物泉，水深約30公分，溫度維持在42度左右，把雙腳泡進去瞬間釋放一整天的疲勞。

▲半開放式空間通風舒適。（圖／記者胡至欣攝）

如果提早抵達，公園內還有「溫泉煮蛋池」，可以現場購買雞蛋體驗自己煮溫泉蛋，也是親子旅遊相當受歡迎的體驗項目。傍晚時分，一邊泡著熱呼呼的足湯，一邊欣賞美麗的晚霞，絕對是新北近郊最完美的放鬆行程！

▲趁著繡球花季正熱，不妨找個好天氣出發。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

從繽紛花海、美食老街到療癒足湯，這條萬里、金山一日遊路線把吃喝玩樂一次打包，不僅適合情侶約會、親子出遊，也很適合作為週末放風行程。趁著繡球花季正熱，不妨找個好天氣出發，把手機記憶體和胃容量一起準備好，來場說走就走的北海岸小旅行。

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