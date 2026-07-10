中和古早味35元乾拌麵！滷味每桌必點　樸實簡單卻讓人難忘

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

前幾天晚餐時間在路邊滑手機找晚餐，結果朋友突然說一句，不然去吃「智光乾拌麵」好了，心想說也很久沒吃了，上次吃是吃基隆的分店，中和本店有陣子沒去了，朋友一句話立刻殺去中和吃麵去！久久沒去人潮依舊多，店裡幾乎坐滿，大家低頭默默吃麵的速度還超快，這家乾麵有種魔力，很多中永和人會把這間當日常，簡單一碗麵，卻是會讓人隔幾天又想再來吃的那種味道，簡單但是非常耐吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置環境

麵店的位置其實很有那種中永和老店會出現的感覺，反而比較像在地人的生活圈，學生、上班族、附近居民到了晚餐時間都會自然往這裡聚集。

只要開店就有人潮

店面看起來保留一種很真實的老味道，門口永遠有等待候位及外帶人潮，整間店有種忙碌但很熟悉的節奏。最有趣的是，很多客人走進來根本不用看菜單，像是在自己家巷口吃飯一樣。

老店的溫馨感

個人很喜歡這種店的感覺，簡簡單單的乾麵當晚餐，坐在裡面吃麵時會有種很放鬆的感覺，店裡切小菜的剁剁聲，加上乾拌麵香氣一直飄出來。

菜單

主食以乾拌麵為主，小菜是靈魂一定要點，這家的基隆店有吉古拉，不過這裡沒有賣有點可惜。

餐點

乾拌麵

餐點其實跟店裡感覺很像，看起來都簡簡單單，但吃完會有種「難怪這麼多人一直來」的感覺。招牌乾拌麵不是那種重口味到很刺激的類型，反而是很耐吃的老味道。麵條拌開後帶著油香跟醬香，自己加辣加醋非常夠味，麵體還保有一點Q度，越吃越順口，很簡單很普通，但是不知不覺整碗直接吃光。

小菜

自己很喜歡他們家小菜區，根本是每次經過都會失控多夾幾樣。豆干、海帶、滷蛋、嘴邊肉幾乎都是基本盤，而且不是那種放很久乾乾的滷味，吃起來都還有滷汁香氣。尤其很多人都是乾拌麵還沒上桌，小菜就先默默吃掉一半。

心得感受

有些店厲害的地方，不是讓人吃一次就驚呼，而是那種平常日突然會想起來，好像很久沒吃智光乾拌麵了。沒有華麗包裝，卻靠著一碗簡單乾拌麵跟熟悉的小菜，默默陪很多人吃過無數個晚餐時間。吃完走出店門吃得飽飽的，心情也會莫名有種被安撫到的感覺，大概這就是老店最迷人的地方。

智光乾拌麵

地址：新北市中和區安樂里安平路126號

電話：02－29427838

營業時間：11：00－14：30、17：00－20：00（周六日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►迪化街70年果汁老攤均一價50元！堅持使用傳統手壓機新鮮現榨

►只有兩個座位的台北隱世甜點店！招牌開心果可麗露外脆內濕潤

►台中公園旁排隊臭豆腐！蒜泥堆滿每塊才夠味 味噌湯紅茶免費喝