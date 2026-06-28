名古屋車站步行4分鐘就到！百名店「泡系龍蝦拉麵」台幣200有找

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

名古屋車站附近美食，推薦這家營業時間到凌晨的拉麵店「麺屋はやぶさ 本店」，菜單推薦好吃又特別的龍蝦拉麵，泡系湯頭能鎖住濃厚蝦味，990日圓（約新台幣195元）的價格相當平價，在日本美食網站Tabelog上的分數高達3.61分，曾入選愛知縣拉麵百名店，愛吃拉麵可收藏進名古屋美食清單中。

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交通位置

拉麵店位在名古屋車站附近，西口出來後約步行300公尺、4分鐘左右可抵達，在大須商店街附近還有一間分店，如果沒有本店迷思的人，想要就近選一間品嚐也行。

宵夜好去處

營業時間到凌晨12點半，周五周六更是開到凌晨3點，很適合當作結束一天行程後的宵夜選手，相較於其他名古屋拉麵名店，這家算是比較不用排隊的。

越晚客人越多

平日晚上9點過後前往，店內只有我一位客人，吃完要離開後，人潮慢慢湧入，看來很多日本人喝完酒會來這裡吃拉麵，生意可說是越晚越好。

菜單

有提供英文菜單，拉麵簡單分成四大類，我此行為的就是少見的龍蝦拉麵而來，990日圓（約新台幣195元）的售價相當平價，如果有想吃哪些配料、副餐都可再自由點選，反正價格都不貴，旅行時就是要對自己好一點。

▲使用的是販賣機售票機自行點餐，偶爾也有一些期間限定或新品，也能順便參考。

龍蝦拉麵－990日圓（約新台幣195元）

龍蝦拉麵湯頭是以泡系拉麵呈現，確實是很符合這風格的賣相，作法彷彿混合西式濃湯料理，點綴上起司粉、麵包丁等食材，建議可以先喝原味，再把他們均勻混合。龍蝦湯頭喝來有著濃郁蝦味，口感十分綿密、滋味鹹香順口，厚度雖重但不會膩口，很像是在喝法式龍蝦濃湯的感覺，我個人非常喜歡。

搭配的應該是高加水率麵條，帶脆度的口感有著彈韌勁道，一口湯、一口麵的搭配十分過癮，舒肥雞肉叉燒也很好吃，整碗龍蝦拉麵可說沒什麼死角。

▲桌上擺有不少調味料，讓你可以依照喜好自行調味，我覺得加點黑胡椒蠻香的。

心得感受

「麺屋はやぶさ 本店」名氣或許沒有「麵家 獅子丸」這麼高，相對的也不太需要排隊，菜單推薦好吃又有特色的龍蝦拉麵，這是在其他拉麵店比較少見的口味，一碗990日圓（約新台幣195元）的售價平價不貴，營業時間開到凌晨12點半同為一大優勢，加上離名古屋車站很近，推薦名古屋旅行可以來這吃宵夜！

麺屋はやぶさ 本店（麵屋隼）

地址：愛知県名古屋市中村区竹橋町15－14

電話：052－451－2133

營業時間：周一17：30－00：30、周二至周四11：30－14：30、17：30－00：30、周五至周六11：30－14：30、17：30－03：00、周日11：30－14：30、17：30－01：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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