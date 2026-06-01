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黃仁勳5大愛店竟列入AI合作夥伴名單　花娘小館訪台必吃

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

記者黃士原／台北報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei主題演講，舞台上背板一樣秀出合作夥伴名單，不過這次他竟幽默的把「花娘小館」、「王記府城肉粽」等5家愛店列入，馬上在網路上引起熱烈討論。

被黃仁勳列入AI合作夥伴名單背板的5大愛店，分別是花娘小館、富霸王豬腳、王記府城肉粽、磚窯古早味懷舊餐廳，以及通化街水果阿婆，以下簡單介紹各店特色。

▲花娘小館「水煮牛肉」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

花娘小館

黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」另外，2024年9月在南京東路五段開設分店。

花娘小館

創始店
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
電話：02-2718-4469

南京店
地址：台北市松山區南京東路五段6號2樓
電話：02-2747-5757

▲富霸王豬腳「霸王腿扣」。（圖／DARREN蘋果樹提供）

富霸王豬腳

四平陽光商圈的人氣豬腳飯「富霸王豬腳」用餐。這家店是該商圈的人氣店家，更是上班族最愛的便當店，無論平假日都有排隊人潮，部位有腿扣、腿節、腳蹄三種可選，其中以腿扣最受歡迎，也是最常賣完的部位。腿扣、腿節、綜合便當售價140元，腳蹄130元。

富霸王豬腳
地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號
電話：02-2507-1918

▲王記府城肉粽（總店）。（圖／讀者提供）

王記府城肉粽（總店）

王記府城肉粽創立於1992年，在台北有3家分店，黃仁勳前往用餐的是台安醫院附近的總店，店裡賣的品項很簡單，除了主打的肉粽，還有碗粿、菜粽（素食）、花生粽（非素食）、麵線、魚丸湯，單價50元起至80元。肉粽屬於南部粽，內餡有三層肉、香菇、栗子、鹹蛋黃等。

王記府城肉粽
地址：台北市松山區八德路二段374號
電話：02-2775-4032

▲黃仁勳已經第5次在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦「兆元宴」，和供應鏈夥伴餐敘。（圖／取自磚窯古早味懷舊餐廳臉書）

磚窯古早味懷舊餐廳

餐廳以古早味懷舊為主題，外牆由紅磚砌成，店裡隨處可見台灣五、六零年代流行的民俗文化童玩和雜貨，像是大同寶寶、黑松汽水鐵招牌、尪仔仙等等，各種令人懷念的復古元素。菜色以台菜為主，有經典的佛跳牆、筍絲焢肉、菜脯蛋、麻油麵線、麻油雞湯、白菜滷、白斬雞，也有熱炒店常見的三杯中卷、沙茶牛肉、鳳梨蝦球及時蔬，單價120元起。另外合菜與辦桌桌菜，5000元至9200元。

磚窯古早味懷舊餐廳
地址：台北市松山區敦化南路一段7-1號
電話：02-2578-9955

▲通化街阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

通化街水果阿婆（Fruit Lady）

讓黃仁勳著迷的水果攤，在Google上的店名為「通化街 臨江街 阿婆水果」，位置約在萊爾富北市臨江店附近，表定下午5點半開始營業，阿婆大概下午4點多就會帶著兒子、先生一起到現場擺設攤位，由阿婆負責賣、兒子則隱身後方準備水果，先生則會在旁邊販售玉米粒杯。

關鍵字： 美食雲 黃仁勳

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