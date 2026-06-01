好丘「南港環球店」開幕連5天買1送1　官網買10顆送人氣口味

▲好丘第7家門市進駐南港，提供15種貝果。。（圖／好丘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣貝果品牌「好丘GOOD CHO'S」南港環球店今天開幕，連5天買1送1，限時2周再加碼買5送1；官網也有同慶活動，買10顆貝果加送門市人氣貝果1顆，3種口味任選。

好丘「南港環球店」選在交通便利的南港環球百貨B1，並帶來15種口味的貝果，常態販售的有原味小麥、四季春、野生桑椹、芋頭鹹蛋黃、桂花紫薯、花生可可、草莓奶香、地瓜乳酪、經典乳酪、起司三重奏、奶韻烏龍、蔥蒜香腸乳酪、黑糖珍奶共13款。

另有每周一、三、五、日販售的「黑糖黑芝麻」以及二、四、六上架的「玫瑰歐蕾」。

新店開幕，5日前LINE會員獨享「買1送1」優惠，於南港環球店購買任一口味貝果1顆，即可獲得「黑糖紅豆蜜薯」1顆，每日限量送出100顆，現場加入會員同享優惠，1人限用1次；14日前再加碼「買5送1」。

業者表示，5日前於官網購買10顆貝果即送門市人氣口味貝果，提拉米蘇、瑪格麗特、剝皮辣椒乳酪3選1。

好丘南港環球店

地址：台北市南港區忠孝東路七段371號C1（南港環球百貨B1）

電話：0919-489-451

營業時間：周一至周日11:00-22:00

▲LOST and Found「內湖店的」明天開幕。（圖／LOST and Found提供，下同）

另外，咖啡品牌LOST and Found「內湖店」明天開幕，並與WCRC世界烘豆冠軍賴昱權合作，開發專屬聯名精品咖啡豆「FOUND : Velvet Bloom絲絨綻放配方」，除了提供升級版聯名咖啡豆Long Black與Latte，也販售聯名精品咖啡豆。

▲抹茶冰激淋瀑布。

針對內湖商圈上班族需求推出多款全新主餐，有「鮭魚蒔蘿奶油義大利麵（450元）」、「炙蝦檸檬煙花女義大利麵（350元）」、「蜂蜜辣奶油炸雞義大利麵（390元）」、「手撕豬三明治（480元）」、「香料優格蛋早餐盤（320元）」。

還有全新甜點「抹茶冰激淋瀑布」，把苦甜抹茶醬加入冰淇淋與咖啡中，每一口都能吃到濃厚茶香與奶香，每份180元。

LOST and Found內湖店

地址：台北市內湖區基湖路3巷11號

營業時間：周一至周日9:00~19:00

試營運期間：周一至周日8:00-16:00