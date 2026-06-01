卡比獸、呆呆獸變身甜甜圈　Mister Donut推寶可夢第2波聯名

▲Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut第2波寶可夢聯名甜甜圈明（2日）上市，有「卡比獸波波隆尼」、「呆呆獸泡芙圈」，加碼4款全新「泡芙系」甜甜圈，限時6天買5送1或買6送2。

▲卡比獸波波隆尼。

▲呆呆獸泡芙圈。

「卡比獸波波隆尼」還原卡比獸圓大肚模樣，外層沾裹優格可可沾醬，搭配藍莓起司鮮奶油內餡，最後放上打瞌睡的皮卡丘插卡點綴；「呆呆獸泡芙圈」以全新泡芙圈沾裹粉色蜂蜜可可沾醬，內餡擠入起司卡士達鮮奶油，並放上呆呆獸尾巴插卡。2款皆為69元，還有專屬包裝盒。

▲左為糖霜泡芙圈，右為芒果麻糬泡芙圈。

▲左為卡士達麻糬泡芙圈，右為草莓泡芙圈。

業者同時推出4款全新「泡芙系」甜甜圈，包括「糖霜泡芙圈（42元）」、鮮奶油結合草莓可可沾醬做為內餡的「草莓泡芙圈（50元）」，以及「芒果麻糬泡芙圈」、「卡士達麻糬泡芙圈」，使用芒果以及鮮奶油卡士達雙餡，再放入麻糬丁，外層分別裹上芒果可可沾醬及優格可可沾醬，每個55元。

新品上市，7日前甜甜圈買5送1或買6送2，期間任選6或8個甜甜圈即享優惠，須含卡比獸波波隆尼、呆呆獸泡芙圈、糖霜泡芙圈、草莓泡芙圈、芒果麻糬泡芙圈、卡士達麻糬泡芙圈任一款，限送價低品項。

▲Mister Donut首波4款寶可夢聯名甜甜圈持續販售中。

Mister Donut首波寶可夢甜甜圈持續販售中，有「皮卡丘甜甜圈」、「可達鴨甜甜圈」、「精靈球波堤」、「超級球波堤」；同時5款周邊包括寶可夢扣式零錢包、可達鴨吸管杯、旅行收納袋、收納購物袋、餐具組全面開放現貨販售，單筆消費滿100元即可加購。

▲COMEME康蜜推出創意台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，人氣可頌蛋塔品牌「COMEME康蜜」近日推出台式新口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」，底層為經典香奶內餡，往上堆疊鹹香台灣豬肉鬆、滿滿馬斯卡彭奶霜，最後再撒上現刨黑糖，每顆售價105元，限時販售至7月1日。業者提醒，因黑糖融化速度快，建議購買後10分鐘內食用完畢。