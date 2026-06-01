ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

卡比獸、呆呆獸變身甜甜圈　Mister Donut推寶可夢第2波聯名

▲▼Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut第2波寶可夢聯名甜甜圈明（2日）上市，有「卡比獸波波隆尼」、「呆呆獸泡芙圈」，加碼4款全新「泡芙系」甜甜圈，限時6天買5送1或買6送2。

▲▼Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲卡比獸波波隆尼。

▲▼Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲呆呆獸泡芙圈。

「卡比獸波波隆尼」還原卡比獸圓大肚模樣，外層沾裹優格可可沾醬，搭配藍莓起司鮮奶油內餡，最後放上打瞌睡的皮卡丘插卡點綴；「呆呆獸泡芙圈」以全新泡芙圈沾裹粉色蜂蜜可可沾醬，內餡擠入起司卡士達鮮奶油，並放上呆呆獸尾巴插卡。2款皆為69元，還有專屬包裝盒。

▲▼Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為糖霜泡芙圈，右為芒果麻糬泡芙圈。

▲▼Mister Donut推出第2波寶可夢聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為卡士達麻糬泡芙圈，右為草莓泡芙圈。

業者同時推出4款全新「泡芙系」甜甜圈，包括「糖霜泡芙圈（42元）」、鮮奶油結合草莓可可沾醬做為內餡的「草莓泡芙圈（50元）」，以及「芒果麻糬泡芙圈」、「卡士達麻糬泡芙圈」，使用芒果以及鮮奶油卡士達雙餡，再放入麻糬丁，外層分別裹上芒果可可沾醬及優格可可沾醬，每個55元。

新品上市，7日前甜甜圈買5送1或買6送2，期間任選6或8個甜甜圈即享優惠，須含卡比獸波波隆尼、呆呆獸泡芙圈、糖霜泡芙圈、草莓泡芙圈、芒果麻糬泡芙圈、卡士達麻糬泡芙圈任一款，限送價低品項。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut首波4款寶可夢聯名甜甜圈持續販售中。

Mister Donut首波寶可夢甜甜圈持續販售中，有「皮卡丘甜甜圈」、「可達鴨甜甜圈」、「精靈球波堤」、「超級球波堤」；同時5款周邊包括寶可夢扣式零錢包、可達鴨吸管杯、旅行收納袋、收納購物袋、餐具組全面開放現貨販售，單筆消費滿100元即可加購。

▲▼「COMEME康蜜」推出全新創意台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COMEME康蜜推出創意台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，人氣可頌蛋塔品牌「COMEME康蜜」近日推出台式新口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」，底層為經典香奶內餡，往上堆疊鹹香台灣豬肉鬆、滿滿馬斯卡彭奶霜，最後再撒上現刨黑糖，每顆售價105元，限時販售至7月1日。業者提醒，因黑糖融化速度快，建議購買後10分鐘內食用完畢。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 寶可夢 COMEME康蜜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

SHINee首爾開唱「Cue鐘鉉」　泰民、珉豪把麥舉向天空

推薦閱讀

Booking.com爆個資外洩　日多家飯店示警

Booking.com爆個資外洩　日多家飯店示警

欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」6/9試營運

欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」6/9試營運

埼玉縣初夏限定「橘色花毯」

埼玉縣初夏限定「橘色花毯」

黃仁勳5大愛店竟列入AI合作夥伴名單

黃仁勳5大愛店竟列入AI合作夥伴名單

夢幻藍紫色漫延山谷！竹子湖繡球花海滿開

夢幻藍紫色漫延山谷！竹子湖繡球花海滿開

天天看新聞！抽你去啤酒音樂節嗨

天天看新聞！抽你去啤酒音樂節嗨

藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名

藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名

台中夜景快炒店竟藏飛車軌道！

台中夜景快炒店竟藏飛車軌道！

周董愛店「文化阿給」復活1天又休息

周董愛店「文化阿給」復活1天又休息

7-11今起咖啡買8送8、全家霜淇淋買2送2　超商優惠一次看

7-11今起咖啡買8送8、全家霜淇淋買2送2　超商優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證對中2碼　王品三大鐵板燒送辦桌菜

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

黃仁勳5大愛店竟列入AI合作夥伴名單

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

板橋周末限定古早味燒肉攤！

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

桃園復興「宇內溪戲水區」6/6開玩

輕鬆解鎖「台灣第70號百岳」！

熱門行程

最新新聞更多

Booking.com爆個資外洩　日多家飯店示警

欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」6/9試營運

埼玉縣初夏限定「橘色花毯」

黃仁勳5大愛店竟列入AI合作夥伴名單

夢幻藍紫色漫延山谷！竹子湖繡球花海滿開

天天看新聞！抽你去啤酒音樂節嗨

藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名

台中夜景快炒店竟藏飛車軌道！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366