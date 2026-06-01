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藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名　13款可愛扭蛋6/5登場

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町合作，聯名活動6月5日登場，除了13款可愛的主題扭蛋外，消費滿額還可以加購絨毛提袋與造型毛毯。

藏壽司與「DINOTAENG」聯名的主題扭蛋活動，6月5日至7月5日推出，共有13款，包含扭蛋吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。扭蛋吊飾結合「鮮度君」與壽司盤設計，串聯Marshville居民故事，像是QUOKKA與BOBO持望遠鏡出發探險的蓄勢待發模樣，或BOBO在壽司盤上蓋著生魚片熟睡的呆萌樣子，5種款式皆完美呈現QUOKKA與BOBO的喜好。

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲扭蛋吊飾。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲壓克力吊飾。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲馬口鐵磁鐵。（圖／藏壽司提供）

4款壓克力吊飾同樣吸睛，無論是QUOKKA手持最愛棉花糖與BOBO依偎在一起的悠哉款，或是QUOKKA與BOBO帶著滿足表情的擁抱款，都令人愛不釋手。4款馬口鐵磁鐵則以QUOKKA與BOBO淘氣滿滿的設計為亮點，搭配俏皮繽紛的色彩。

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲絨毛提袋（前）與造型毛毯（後）。（圖／藏壽司提供）

除了扭蛋活動外，藏壽司也同步推出DINOTAENG加價購企劃，6月5日起，凡單筆消費滿800元，即可以399元加價購DINOTAENG絨毛提袋。提袋選用柔軟細緻的絨毛材質，搭配QUOKKA與BOBO的淘氣表情設計。6月17日起登場的DINOTAENG造型毛毯，同樣以細膩親膚的絨毛材質打造，並融入QUOKKA將BOBO舉高高的溫馨設計，單筆消費滿800元，即可以299元加價購獲得這款毛毯。

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲DINOTAENG絨毛玩偶。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司更於桃園大興西店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店及高雄五福光華店精心打造五間DINOTAENG特色店，活動期間自6月5日至7月5日登場。顧客只要於指定門市與特色店佈置合影，並完成社群指定任務，即可參加抽獎活動，有機會將DINOTAENG絨毛玩偶帶回家。

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

▲香辣雞肉軍艦。（圖／藏壽司提供）

藏壽司6月9日起以「夏旬滿席」為題，推出一系列夏日美味。「香辣雞肉軍艦」以藏壽司獨門醬料醃漬，香辣風味隨著咀嚼逐漸在口中展開；「日本產昆布漬比目魚（一貫）」，嚴選日本直送比目魚，搭配辣味蘿蔔泥點綴辛香；「鮭魚明太子海苔包」則以鮭魚的鮮嫩甜美結合明太子的微辣鹹香，增添多層次口感；首次亮相的「小貝柱鮭魚卵軍艦」，以鮮甜的小貝柱搭配爆漿鮭魚卵。

▲壽司郎TOGO站前店。（圖／記者蕭筠攝）

另外，台灣壽司郎在台北車站開設首間外帶專門店「TOGO站前店」，地點在atre地下街，空間約11坪，菜單分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。壽司套餐有「壽司郎嚴選10貫」265元，集結鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子；「豪華特選鮪魚」420元，內含大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷；「生鮭魚8貫」250元。

壽司便當「特上壽司-松」680元，吃得到生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷；「高級海味三色丼」400元，提供紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲。
 

關鍵字： 美食雲 藏壽司 藏壽司與「DINOTAENG呆萌町」聯名

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