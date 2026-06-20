東區最會排隊炸肉圓！外皮軟Q獨門粉醬鹹甜涮嘴　每天只賣2.5小時

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北大安區排隊小吃「安東街肉圓」，營業時間下午四點開賣，只賣短短2.5小時，沒想到平日也大排隊，真的是台北超強排隊肉圓店，不用排隊可以先打電話預訂外帶。

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之前特地來安東街買肉圓撲空好幾次，常常營業兩小時就賣完，這次特地三點多抵達，排在第二個，沒想到平日也有這滿滿的排隊人潮。

內用外帶



▲這裡有內用座位，但外帶肉圓的客人也超級多，排隊在我前面一位的客人一次就買了好幾個。

▲大鍋裡裝滿肉圓，畫面很壯觀，老闆跟老闆娘分工合作，動作熟練。

菜單價錢

▲菜單只賣肉圓和魚丸湯，肉圓有分小碗和大碗裝，不想等的人可以先打電話預訂外帶。

外帶

▲很多人都買超多顆肉圓，感覺是辦公室的下午茶。

▲油炸的肉圓，應該是蒸過再炸，一顆顆飽滿的肉圓看起來很療癒。

▲大概等了十分鐘，肉圓到手準備開動囉！

肉圓

雖然是油炸的肉圓，但皮吃起來很軟Q，應該是油炸時間不長，粉紅色醬汁是好吃的重點，吃起來甜甜鹹鹹的。內餡以瘦肉較多，飽滿扎實還有少許筍絲，聽說辣醬很厲害，但這次買肉圓忘記加辣了。

心得感受

名片上取名「彰化肉圓」，但因為肉圓地點位在安東街，所以網路都稱這裡為「安東街肉圓」。台灣小吃少不了肉圓，來過幾次都看到安東街肉圓排隊的戰況，平日也需要排隊，可見這肉圓深受許多人喜愛。但或許從小居住的新北市三重有超多好吃肉圓，讓我初次品嘗「安東街肉圓」並沒有留下特別印象，但美食就是每個人口味都不一樣，一定要自己吃過才準喔！

彰化肉圓（安東街肉圓）

地址：台北市大安區安東街35巷4之1號

電話：02－27521428

營業時間：16：00－18：30（周日公休）

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