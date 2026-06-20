ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東區最會排隊炸肉圓！外皮軟Q獨門粉醬鹹甜涮嘴　每天只賣2.5小時

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北大安區排隊小吃「安東街肉圓」，營業時間下午四點開賣，只賣短短2.5小時，沒想到平日也大排隊，真的是台北超強排隊肉圓店，不用排隊可以先打電話預訂外帶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

之前特地來安東街買肉圓撲空好幾次，常常營業兩小時就賣完，這次特地三點多抵達，排在第二個，沒想到平日也有這滿滿的排隊人潮。

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

內用外帶

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡有內用座位，但外帶肉圓的客人也超級多，排隊在我前面一位的客人一次就買了好幾個。

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大鍋裡裝滿肉圓，畫面很壯觀，老闆跟老闆娘分工合作，動作熟練。

菜單價錢

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲菜單只賣肉圓和魚丸湯，肉圓有分小碗和大碗裝，不想等的人可以先打電話預訂外帶。

外帶

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲很多人都買超多顆肉圓，感覺是辦公室的下午茶。

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲油炸的肉圓，應該是蒸過再炸，一顆顆飽滿的肉圓看起來很療癒。

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大概等了十分鐘，肉圓到手準備開動囉！

肉圓
雖然是油炸的肉圓，但皮吃起來很軟Q，應該是油炸時間不長，粉紅色醬汁是好吃的重點，吃起來甜甜鹹鹹的。內餡以瘦肉較多，飽滿扎實還有少許筍絲，聽說辣醬很厲害，但這次買肉圓忘記加辣了。

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼彰化肉圓（安東街肉圓）。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得感受
名片上取名「彰化肉圓」，但因為肉圓地點位在安東街，所以網路都稱這裡為「安東街肉圓」。台灣小吃少不了肉圓，來過幾次都看到安東街肉圓排隊的戰況，平日也需要排隊，可見這肉圓深受許多人喜愛。但或許從小居住的新北市三重有超多好吃肉圓，讓我初次品嘗「安東街肉圓」並沒有留下特別印象，但美食就是每個人口味都不一樣，一定要自己吃過才準喔！

彰化肉圓（安東街肉圓）

地址：台北市大安區安東街35巷4之1號
電話：02－27521428
營業時間：16：00－18：30（周日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！搭配香茅辣醬重現正宗印尼風味
►蘇澳當地人吃了50年！火車站旁煙燻魚雜老店　Q軟鯊魚肚必點
►隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存

關鍵字： 彰化肉圓（安東街肉圓） 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

FTISLAND快閃信義區　唱完李洪基急著吃芒果

推薦閱讀

宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元

宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元

迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

曼谷航站百貨逛街攻略！

曼谷航站百貨逛街攻略！

台北101美食街再添4家新品牌

台北101美食街再添4家新品牌

瑞士巧克力「Läderach」101店開幕5天就停業　業者：進行補貨

瑞士巧克力「Läderach」101店開幕5天就停業　業者：進行補貨

已連續14年入選澳門米其林推介榜單！

已連續14年入選澳門米其林推介榜單！

必勝客開賣「FIFA限定啤酒」送足球周邊　bbq買炸雞送炸雞

必勝客開賣「FIFA限定啤酒」送足球周邊　bbq買炸雞送炸雞

免費換裝！清明上河園一票爽玩三天　狂賺7.46億衝港股上市

免費換裝！清明上河園一票爽玩三天　狂賺7.46億衝港股上市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

從淡水到南投　全台5大煙火一次看

台北晶華618優惠餐券開賣

周末龍潭看煙火、聽演唱　還能逛市集

國旅冷　澎湖旅店逆勢滿到8月業者揭關鍵

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

端午遊桃園懶人包　逛老街、賞煙火

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

手搖飲端午連假優惠　UG買1送1、迷客夏2杯99元

第一層瀑布走20分鐘就到！宜蘭森林步道

台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆

熱門行程

最新新聞更多

曼谷航站百貨逛街攻略！

台北101美食街再添4家新品牌

瑞士巧克力「Läderach」101店開幕5天就停業　業者：進行補貨

已連續14年入選澳門米其林推介榜單！

必勝客開賣「FIFA限定啤酒」送足球周邊　bbq買炸雞送炸雞

免費換裝！清明上河園一票爽玩三天　狂賺7.46億衝港股上市

開封包公「最強網紅」年吸210萬遊客

端午遊桃園懶人包　逛老街、賞煙火

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366