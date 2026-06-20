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已連續14年入選澳門米其林推介！獨門鯪魚球食神蔡瀾也愛吃

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

要說澳門粥與麵繞不開雙絕的「六記粥麵」，純就個人而言更吸引我的是幾乎是我吃過最棒的「米通鯪魚球」堪稱麵粥外的第一招牌，澳門本地人吃，得到米其林光環後更是觀光客絡繹不絕。直接說結論：粥、麵（竹昇麵）雙絕，好喜歡港澳這種熬到軟糊的粥品，牛肉鮮滑加上皮蛋一整個過癮，可惜沒香菜，米通鯪魚球外酥內Q，口感味道都超喜歡，蝦籽撈麵味道真的好蝦，微脆的麵體煮得非常好。

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六記粥麵位置
應該是十幾年前，第一次到澳門時，澳門的友人曾帶我來過，但記憶很模糊，畢竟那時還沒把「吃」當工作，甚至沒當一回事。只記得粥很綿、麵很蝦，炸魚球又脆又Q。位置大概在大三巴周邊不遠，這一帶也是澳門本島我最喜歡瞎逛覓小吃的區塊，米其林必比登的集中度也頗高。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲自2011年起，六記粥麵連續14年榮登米其林必比登推介榜單。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

非用餐時間依舊人潮滿滿
都已經刻意避開用餐時間了，但兩個店面依舊滿滿滿，幸好併桌不用等直接入座。當天是平常日，看起來都是澳門和中國內地的觀光客，一時間廣東話滿室亂竄，好不熱鬧，頓時才有了到澳門的氛圍。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲一般來說到六記就是麵、粥、米通鯪魚球，要是還有胃空間就隨便炒個菜。

小食
好像是招待的小食，像是貝類的內臟用澳門的粵式醃漬法，但聞著還是有一點腥味，吃起來有一點鹹，這類近乎生食的海鮮，我只敢在日本、韓國吃。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

蝦籽麵
這一類的蝦籽麵，我的第一次接觸是同樣有70年以上功力的「祥記麵家」，當時只覺得很特別，但談不上好惡，這次再吃覺得這家更蝦、非常蝦，甚至口感上有一點偏乾，不過咀嚼端很是濃郁，八成是我在澳門吃過最「蝦籽」味的蝦籽撈麵，並且細麵還可以煮到如此脆口，不簡單，剩下的就是台灣幾乎吃不到的麵鹼味。有時，還蠻懷念的。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

皮蛋瘦肉粥
要說，港澳的粥那是一流、一絕，在台灣很少能嚐到這種滾到綿綿的粥，好些人到澳門吃水蟹粥，我卻對皮蛋瘦肉粥此情不移。這一碗的肉甜、皮蛋鮮，完全煨到每一口的粥裡，鮮滑加上微微的燙口好涮嘴，心想如果再來一點豬肝也許更美。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

米通鯪魚球
這裡的米通鯪魚球據說是港澳不少知名人士的最愛，包含堪稱港澳食神蔡瀾都讚不絕口。然後，據說這一味或者應該說這個做法（外面脆口的米通）是六記第一代老闆發明的，靈感的來源是順德的牛肉丸，加上日式的炸法。要我說，這一味，六記也是我心中的第一好，米通酥脆、鯪魚有著像台灣魚丸的脆Q，然後那鯪魚鮮，應該是這幾年我對魚料理的接受度提升，突然覺得非常鮮美，半點不像十多年前初嚐時覺得有難免的微腥。

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼六記粥品。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

六記粥麵

地址：澳門沙梨頭仁慕巷利源大廈1－D
營業時間：12：30－23：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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