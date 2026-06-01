周董愛店「文化阿給」復活1天又休息　業者：優化營運流程與動線

▲周董愛店「文化阿給」才復活1天又公告休息。（圖／取自老街文化阿給﻿臉書）

記者黃士原／台北報導

淡水50年老店「文化阿給」是天王周杰倫的愛店，但今年1月因家裡因素暫時歇業。時隔3個月，昨天改地點重新開幕。不過，由於人潮遠超乎店家預期，整體營運流程與動線在極端高峰期仍有極大優化空間，店家公告今日起暫停營業數日，進行全面性升級，確切重新營運日期將另行公告。

文化阿給於今年1月暫時歇業，並承諾會再另開一間店，日前店家在Threads上發出新公告5月31日重新開幕，店址落腳淡水老街中正路138號，同時改名為「老街文化阿給」。不過，昨天開幕首日就吸引大批人潮，店家表示遠超過他們預期，導致店內部分出餐設備負荷過重，且整體營運流程與動線在極端高峰期仍有極大優化空間。

▲淡水50年老店「文化阿給」是周董愛店。（圖／翻攝老街文化阿給Threads）

​為了提供每位顧客更舒適的用餐環境、更流暢的點餐體驗，並確保每一份阿給都能維持最高標準的傳統美味，店家決定今日起暫停營業數日，進行全面的硬體設備升級與動線重新規劃，​確切重新營運日期將另行公告，造成不便，敬請見諒。

「文化阿給」只販賣3樣東西，分別是阿給、魚丸湯、包子，而店內招牌的「周杰倫套餐」就是3品項各1份，因為周杰倫在淡江高中時曾來這間店吃過，店家就將套餐稱為「周杰倫套餐」。