▲身分證對中「268」任2碼，王品三大鐵板燒送限定辦桌菜。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下三大鐵板燒品牌「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」，以辦桌的宴客概念為核心，攜手推出「鐵定有喜·海味開席」活動，即日起至7月31日，至3大品牌門市內用2客套餐，只要身分證對中「268」任2碼，就送限定辦桌菜1份。

▲夏慕尼「海宴盤佐馥郁鮮羹」。（圖／王品提供）

這次王品三大鐵板燒品牌推出的「鐵定有喜·海味開席」活動，將台灣人耳熟能詳的傳統辦桌手路菜，以鐵板技藝重新詮釋，從熱炒香氣到鐵板現煎臨場感。夏慕尼「海宴盤佐馥郁鮮羹」靈感來自「海鮮羹」，選用鮮甜的草蝦、細緻緊實的龍虎斑搭配肉質彈牙的紋甲花枝，佐以沙巴雍醬汁，絲滑口感與海鮮的鮮甜瞬間融為一體。

▲阪前鐵板燒「黑金蒜廣島蠔」。（圖／王品提供）

▲就饗鐵板燒「雙喜酸辣鮮魷」。（圖／王品提供）

阪前的「黑金蒜廣島蠔」，則選用廣島蠔佐以雲林黑蒜醬，鹹香濃郁中帶出層次風味，是「蒜蓉鮮蚵」的全新翻轉。「就饗」則從「五味魷魚」發想，以嚴選鮮魷大火熱炒，拌入特製酸辣醬汁，帶來白飯小偷「雙喜酸辣鮮魷」。



為了讓饕客們「喜上加喜」，即日起至7月31日，三大鐵板燒品牌攜手尋找象徵「雙囍、大順、發財」幸運密碼「2、6、8」，只要身分證數字對中其中任意2碼，到三大鐵板燒全台任一分店內用2客套餐，就送該品牌專屬辦桌菜。（夏慕尼限定平日用餐，詳細活動內容以各品牌官網說明為準）

▲敘日餐檯集結多款人氣海鮮。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，敘日全日餐廳「六月六福666，身分證對對碰」活動將於6月1日登場（至6月30日），午、晚餐雙人同行，身分證字號中含1個「6」，即可享第2位6折，若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。

即日起至8月31日還有「樂齡優惠」，55歲以上賓客平日午晚餐享75折、同行友人享8折，假日則是本人與同行友人皆享8折；此外，即日起至7月31日，凡持敘日全日餐廳指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客也可享8折優惠，持過期票券者可享整桌8折並依票面金額折抵餐費。