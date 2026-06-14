七堵車站50年無名臭豆腐！開攤秒排隊　外酥內嫩必搭酸脆泡菜

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「七堵無名臭豆腐」真的可以直接收藏起來，位在七堵南興路上的臭豆腐，沒有招牌、沒有店名，卻默默飄香超過50年，不少在地人都是從小吃到大。尤其每天下午一開賣就開始排隊，外酥內嫩的炸臭豆腐配上爽脆泡菜，難怪成為不少人心中的七堵必吃美食，想找七堵美食這家請放入口袋名單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



在哪裡？

店家位在基隆市七堵區南興路上，位置就在轉角處，因此也有人直接叫轉角臭豆腐，出七堵車站後，步行過來不用太久，對外地人來說算是相當方便，不遠處就是七堵家傳營養三明治以及七堵家榛烤玉米，很多人來七堵吃美食時，也會順路安排這家臭豆腐一起攻略。

營業時間

15：00－21：00每周日會公休，不過要提醒大家，這家其實很看當天狀況，如果提早賣完就會直接收攤，也不像一般店家會公告休息日，因此不少人都笑說這家根本是幽靈系臭豆腐店，我也是誤打誤撞才發現，建議大家最好下午三、四點左右來，成功吃到的機率會高很多。

▲我大約下午三點多到，沒想到才開始營業沒多久，攤位前就開始出現排隊人潮，外帶客人一個接一個上門。

需要耐心等待

由於這裡只有兩人顧攤，一個負責點餐收錢，一個專心炸臭豆腐，因此速度不算快，但大家好像也都很有默契，願意慢慢等，就知道這家真的有實力。

菜單

沒有正式菜單，因為店裡只賣臭豆腐一種東西，牆上只有簡單價目表，很多人來都不是只買一份，而是直接包個100、200元回家慢慢吃，另外最有趣的是，價目表上還特別註明泡菜是固定量，不能要求多加也沒有賣，真的讓人忍不住笑出來。

製作過程

最療癒的事情就是站在攤位前看老闆炸臭豆腐，整塊臭豆腐直接下鍋炸，炸到金黃酥脆後再瀝油，最後才剪成四小塊上桌。整個炸製過程可以看到臭豆腐慢慢膨起來，外皮變得超酥脆，光聞香味就會開始餓，而且老闆炸功真的很穩，臭豆腐不會有油耗味，炸得剛剛好，外酥內嫩的口感真的有夠強。

好吃嗎？

剛炸好的臭豆腐真的超香，外皮炸得很酥脆，甚至有點卡滋卡滋的感覺，但裡面卻保有嫩度，而且帶有臭豆腐該有的氣孔，臭豆腐的臭味不會太重，屬於接受度很高的那種，即使平常不太敢吃臭豆腐的人，可能也會意外愛上，加上蒜末與醬油比例很剛好，不會過鹹，也不會蓋掉臭豆腐本身香氣。

除了臭豆腐本體夠強之外，這家的泡菜其實也蠻好吃，酸度很舒服，吃起來爽脆又解膩，搭配炸臭豆腐一起入口真的很搭，不過唯一小缺點大概就是份量真的偏少，而且還不能跟老闆要求多加。

心得感受

「七堵無名臭豆腐」雖然沒有招牌、沒有名字，甚至營業方式有點神秘，但臭豆腐炸得外酥內嫩真的很厲害，而且價格也不貴，完全就是會讓人想再回訪的店。

無名臭豆腐（50年老店）

地址：基隆市七堵區正光里南興路64號

營業時間：15：00－21：00（周日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►1937年大阪商船舊址藏身北車旁！日治古蹟免費看攝影展

►東湖人從小吃到大！40年手工水餃皮Q餡厚 爆汁豆皮網友激推

►蘆洲在地人私藏炭火現烤胡椒餅！外皮考至焦酥＋肉餡微辣肉汁鹹香