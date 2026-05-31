濟州島必玩海上行程！搭金寧遊艇看海豚　順遊倫敦貝果博物館

▲濟州島必玩的金寧遊艇體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

到濟州島不只有看海、喝咖啡，近年當地興起搭乘遊艇出海的新玩法，其中位於濟州東北部的「金寧遊艇」行程更因有機會近距離觀察野生海豚而受到旅客喜愛。遊艇從金寧港出發，帶領旅客以不同視角欣賞火山島獨有的海岸風光。

▲▼遊艇上有室內外座位區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲船上提供各種輕食。（圖／記者蔡玟君攝）

金寧海域是海豚棲息地之一，使尋訪海豚身影成為行程最大亮點之一。在1小時的航程中，遊艇緩緩駛向外海，旅客可以欣賞漸層海水與波光粼粼美景，船上不僅備有飲品、點心，在船頭也設有網美拍照區讓旅客盡情拍照。

▲船頭能盡情拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也能欣賞沿途海岸線風光。（圖／記者蔡玟君攝）

若運氣好的話，旅客有機會捕捉到成群海豚在遊艇附近悠遊、甚至躍出海面。當地業者也表示，雖然海豚一年四季都在，但最推薦的季節是5至10月期間，這時海象穩定、風浪較小，更有機率看到牠們的身影。

日落航班也備受旅客喜愛，當太陽逐漸西沉，坐在船上欣賞橘紅色的天空，感受海島另一種浪漫風情，且為了讓遊客有充足時間欣賞美景，日落航班更比一般航程增加10分鐘。同時，船上也提供海釣體驗，讓旅客在專業人員協助下嘗試垂釣樂趣。

▲一定要順遊的倫敦貝果博物館。（圖／翻攝自濟州觀光公社官網）

搭完遊艇，推薦順遊不管開在哪都吸引滿滿人潮的「濟州島倫敦貝果博物館」，貝果採用英國傳統方式製作，店舖是可愛的木質調內裝，加上坐擁無敵海景，能在此邊用餐邊看海，是其他分店無法享受到的獨特用餐體驗，就算無法內用，也要記得外帶一份品嚐。



▲▼「史努比花園」內有各種可愛史努比立體造景。（圖／ETtoday資料照）

而距離約30分鐘車程的「史努比花園」，則是2020年開幕的熱門景點，連BTS防彈少年團成員JIMIN都來過！佔地2萬多坪的史努比花園以「Snoopy 史努比及Peanuts花生漫畫」為主題，打造Garden House及Outdoor Garden 2大展區。

▲史努比商店有超特別的「史努比石頭爺爺」。（圖／ETtoday資料照）

Garden House以室內為主規劃5個主題區，展示漫畫手稿、大型史努比立體佈置以及史努比與各個角色的日常生活，而Outdoor Garden更大，共有11個主題區，每區皆有立體佈置，而周邊商品區不僅超好買，還有濟州島限定「史努比石頭爺爺」，粉絲絕對要買回家收藏。安排一整天來拍照打卡才過癮。