ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

首航回程遇颱風！石垣島「八重山丸」提早9小時返台　船票全額退

▲「八重山丸（YAIMA MARU）」基隆-石垣島新航線將於5月28日首航。（圖／華岡集團提供）

▲「八重山丸（YAIMA MARU）」基隆-石垣島首航，因薔蜜颱風影響提前至今天中午返航。（圖／華岡集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）首航原訂今（31日）晚回程，不料碰上中颱薔蜜直撲沖繩，為了安全，渡輪已於中午提早返台，預計今晚7點至8點抵達基隆港。除船票、稅金全額退費，回程華岡集團準備了免費麵包與飲水、飲料供乘客憑餐券無限自取。

▲▼石垣島渡輪八重山丸號。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲石垣島渡輪八重山丸號去及回程旅客各約200多人。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

八重山丸基隆-石垣島航線的首航，回程原本安排在日本時間今晚6點登船，9點啟航，不過，根據華岡集團在網頁上公告，因薔蜜颱風影響，為確保旅客舒適及安全，回程航班將變更報到及開航時間，更改於日本時間上午11點30分到12點開航，比原定時間早了9小時出發。

▲▼石垣島渡輪八重山丸號。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲石垣島渡輪八重山丸號首航碰上颱風襲日。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

華岡集團總經理洪郁航表示，首航去程約200名旅客，因在地人返日，回程約160人。因遇上颱風，首航回程準備免費麵包與飲水、飲料供乘客憑餐券自取，且無限供應，此外，洪郁航提及，僅4名旅客回程因行程異動取消，船票含稅金皆全額退費；至於6月4日的航程是否再受颱風影響，洪郁航也說「將持續關注天氣動態，航程若有異動，會提前在官網通知。」

另外，東南旅遊則說，目前服務的旅客中，僅有3位旅客因行程考量取消，已協助辦理回程船票退費。至於後續航程是否有調整或其他因應措施，仍須以船公司最新公告為準。東南旅遊表示，若船公司因颱風影響最終確定停航，將依規定辦理全額退費；惟因停航所衍生的其他損失，則不另行賠償，相關規範皆已於訂購注意事項中載明。

關鍵字： 八重山丸 渡輪 石垣島 薔蜜 薔蜜颱風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【絕對不給妳！】主人假裝搶狗狗玩具　牠瞬間低頭壓住不給拿XD

推薦閱讀

高森站一日遊！必搭航海王千陽號小火車

高森站一日遊！必搭航海王千陽號小火車

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

陳耀訓暫停營業仍有新品上市

陳耀訓暫停營業仍有新品上市

解決多人訂機票困難！揭密AI跳倉機制

解決多人訂機票困難！揭密AI跳倉機制

彰化成美文化園百日紅盛開　姓名有「端午節」同音字連假免費入園

彰化成美文化園百日紅盛開　姓名有「端午節」同音字連假免費入園

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！

速食店年中慶優惠懶人包　拿坡里炸雞桶199元、肯德基買1送1

速食店年中慶優惠懶人包　拿坡里炸雞桶199元、肯德基買1送1

弘大獨旅友善燒肉！還有侍肉師全程代烤

弘大獨旅友善燒肉！還有侍肉師全程代烤

桃園復興「宇內溪戲水區」6/6開玩

桃園復興「宇內溪戲水區」6/6開玩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

輕鬆解鎖「台灣第70號百岳」！

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

熱門行程

最新新聞更多

高森站一日遊！必搭航海王千陽號小火車

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

陳耀訓暫停營業仍有新品上市

解決多人訂機票困難！揭密AI跳倉機制

彰化成美文化園百日紅盛開　姓名有「端午節」同音字連假免費入園

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！

速食店年中慶優惠懶人包　拿坡里炸雞桶199元、肯德基買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366