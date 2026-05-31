首航回程遇颱風！石垣島「八重山丸」提早9小時返台　船票全額退

▲「八重山丸（YAIMA MARU）」基隆-石垣島首航，因薔蜜颱風影響提前至今天中午返航。（圖／華岡集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）首航原訂今（31日）晚回程，不料碰上中颱薔蜜直撲沖繩，為了安全，渡輪已於中午提早返台，預計今晚7點至8點抵達基隆港。除船票、稅金全額退費，回程華岡集團準備了免費麵包與飲水、飲料供乘客憑餐券無限自取。

▲石垣島渡輪八重山丸號去及回程旅客各約200多人。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

八重山丸基隆-石垣島航線的首航，回程原本安排在日本時間今晚6點登船，9點啟航，不過，根據華岡集團在網頁上公告，因薔蜜颱風影響，為確保旅客舒適及安全，回程航班將變更報到及開航時間，更改於日本時間上午11點30分到12點開航，比原定時間早了9小時出發。

▲石垣島渡輪八重山丸號首航碰上颱風襲日。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

華岡集團總經理洪郁航表示，首航去程約200名旅客，因在地人返日，回程約160人。因遇上颱風，首航回程準備免費麵包與飲水、飲料供乘客憑餐券自取，且無限供應，此外，洪郁航提及，僅4名旅客回程因行程異動取消，船票含稅金皆全額退費；至於6月4日的航程是否再受颱風影響，洪郁航也說「將持續關注天氣動態，航程若有異動，會提前在官網通知。」

另外，東南旅遊則說，目前服務的旅客中，僅有3位旅客因行程考量取消，已協助辦理回程船票退費。至於後續航程是否有調整或其他因應措施，仍須以船公司最新公告為準。東南旅遊表示，若船公司因颱風影響最終確定停航，將依規定辦理全額退費；惟因停航所衍生的其他損失，則不另行賠償，相關規範皆已於訂購注意事項中載明。