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彰化成美文化園百日紅盛開　姓名有「端午節」同音字連假免費入園

▲彰化永靖成美文化園迎來百日紅盛開。（圖／業者提供）

▲彰化永靖成美文化園迎來百日紅盛開。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

端午連假準備出遊的民眾注意！彰化永靖成美文化園迎來百日紅花季最佳觀賞期，園內粉嫩花朵陸續綻放，為夏季增添浪漫色彩。為迎接端午節連假，6月19日至21日期間，只要姓名中含有「端」、「午」、「節」任一字，或同音字者，憑證件即可免費入園。

▲彰化永靖成美文化園迎來百日紅盛開。（圖／業者提供）

▲姓名中有「端午節」三字任一字同音字，即可享免費入園。（圖／業者提供）

成美文化園表示，百日紅又有「夏日櫻花」之稱，花期長達數月，目前園區花況逐漸進入盛開期，粉紅、桃紅色花朵點綴在綠意庭園與百年古厝間，成為近期熱門賞花景點。適逢端午節，園方特別推出「同名同樂免費入園」活動，只要姓名中含有「端、午、節」三字任一字，或同音字如「武」、「傑」等，即可享免費入園。

▲成美文化園。（圖／翻攝自Facebook／成美文化園 當代台灣名園）

▲▼綠意庭園與百年古厝；只要配戴牽繩，毛小孩即可落地入園。（圖／翻攝自Facebook／成美文化園 當代台灣名園）

▲成美文化園。（圖／翻攝自Facebook／成美文化園 當代台灣名園）

除了賞花，園區也規劃一系列端午節慶活動。其中，「粽夏好時節・一起包粽做香包」親子體驗將於6月13日、14日登場，民眾可在百年古厝「成美公堂」親手體驗包粽、製作藥草香包，並搭配環境教育導覽，感受濃厚的節慶氛圍。

端午節當天則推出一日限定「午時祈福」活動，遊客能體驗取午時水、煮錢水及立蛋等傳統習俗，完成指定任務還有機會獲得限定小禮物。園方希望透過花季景觀結合傳統文化，讓民眾在賞花之餘，也能重新感受端午節的文化魅力。

園方提醒，免費入園活動須主動出示身分證件正本供現場核對，且優惠不得與其他方案併用。

▲台中大毅老爺行旅推出「不找碴．來找茶」住房專案。（圖／台中大毅老爺行旅提供）

▲台中大毅老爺行旅推出「不找碴．來找茶」住房專案。（圖／台中大毅老爺行旅提供，下同）

另外，台中大毅老爺行旅攜手悠寂庵、吉合製茶與萬軒茶室3家品牌，推出「不找碴．來找茶」住房專案，從日式手刷抹茶、創意台灣茶飲到東方美人茶等不同茶文化切角，串聯出一場充滿在地風味的品茗之旅。

▲台中大毅老爺行旅推出「不找碴．來找茶」住房專案。（圖／台中大毅老爺行旅提供）

▲▼悠寂庵以靜謐茶席與日式茶道體驗聞名，遊客憑「找茶尋寶圖」兌換限定茶點；萬軒茶室以東方美人茶為主題，由冠軍侍茶師親自沖泡。

▲台中大毅老爺行旅推出「不找碴．來找茶」住房專案。（圖／台中大毅老爺行旅提供）

「不找碴．來找茶」住房專案即日起開放預訂，入住期間至7月10日止，雙人入住每晚3,300元起，凡預訂此專案即可兌換「悠寂庵」日式茶點乙份（靜琥珀糖或紅花落雁，隨機贈送）；「萬軒茶室」則由泡茶比賽冠軍、前台北101頂樓茶席首席侍茶師創立，入住期間，每房可獲得「東方美人茶包」兩包。

關鍵字： 彰化旅遊 成美文化園 花海旅遊 百日紅 端午節 免費入園 端午節免費入園

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