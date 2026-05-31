陳耀訓暫停營業仍有新品上市　聯手烘焙名店「手搖變甜點系麵包」

▲陳耀訓暫停營業仍有新品上市，聯手慶祝烘焙、巴蕾麵包推出聯名商品。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

以蛋黃酥聞名的「陳耀訓·麵包埠」，日前宣布暫停營業進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。不過這期間仍有新品上市，與「慶祝烘焙」、「巴蕾麵包」聯手推出「Roll Together」聯名禮盒，把金莎巧克力、手搖飲變成「甜點系麵包」，6月5日前開放預購。

當甜點風味成為主角，麵包師傅能做到什麼程度？慶祝烘焙、陳耀訓・麵包埠、巴蕾麵包推出「Roll Together」聯名禮盒，以3款「麵包捲」挑戰甜點風味極限。促成此次聯名活動的陳耀訓・麵包埠創辦人陳耀訓表示，很多人一直覺得，麵包的價值低於甜點，因此這次3方聯名，希望透過甜點化的創作，讓更多人看見麵包職人的技術與風味詮釋能力。

▲榛果可可歌劇院。（圖／業者提供）

慶祝烘焙「榛果可可歌劇院」

被譽為本格派歐陸麵包職人的慶祝烘焙，創辦人張家豪也是陳耀訓的師傅，由於他對巧克力熱愛有加，一開始創作就鎖定金莎巧克力為主題，設計出「榛果可可歌劇院」。他拆解金莎巧克力的風味與口感，特別製作一款濃郁的巧克力榛果餡料，將自製焦糖醬和榛果製成知名的法式甜點帕林內（Praliné，果仁糖），再與72％的莊園巧克力混合成焦糖榛果巧克力內餡，並均勻塗抹在加了可可粉的布里歐麵團上，製成麵包捲形式。此外，考量麵包只有軟的口感，他還在榛果可可歌劇院最上頭放上切過的榛果粒、珍珠糖與烘烤法式薄餅巧克力碎。

▲青檸伯爵香橙捲。（圖／業者提供）

巴蕾麵包「青檸伯爵香橙捲」

向來被認為是台中精緻烘焙技術搖籃的巴蕾麵包，在台中開業已超過20年，也是張家豪與陳耀訓曾經待過的麵包店。這次開發主廚康郁夫想到即將到來的炎熱夏季，便將手搖飲這個發源於台中的飲品作為創作主題，研發出「青檸伯爵香橙捲」。他選擇以原味布里歐麵團作為麵包體，內餡則呈現水果與茶的風味，由奶酥、伯爵茶葉、紅茶利口酒等混合成，鋪平在平整的麵團上，最後再均勻地擺上台灣產的椪柑果乾。

▲玫瑰覆盆子草莓。（圖／業者提供）

陳耀訓・麵包埠「玫瑰覆盆子草莓」

有別於慶祝烘焙、巴蕾麵包把甜品、飲料作為創作主題，陳耀訓則把自己當年遠赴法國比賽得到冠軍的麵包莓香絮語，進行二次創作，催生出一款有甜點風味組合與概念的麵包「玫瑰覆盆子草莓」。他先將乾燥玫瑰花瓣加入布里歐麵團，讓麵團既有玫瑰花香又帶吸睛的粉色，塗抹於麵團的內餡則是帶有酸味的覆盆子杏仁餡與酒漬草莓乾。

陳耀訓就連草莓乾都不是原本莓香絮語使用的版本，而是採用酸度略高一點的草莓乾，作為風味平衡。待麵包烤焙完成後，才在上頭裝飾自製奶油乳酪、草莓覆盆子果醬與凍乾草莓。光從視覺就很吸睛，更帶出不同酸甜交織的豐富層次。

▲「Roll Together」聯名禮盒售價450元。（圖／業者提供）

慶祝烘焙x巴蕾麵包x陳耀訓・麵包埠「Roll Together」聯名禮盒售價450元，內容為榛果可可歌劇院、青檸伯爵香橙捲、玫瑰覆盆子草莓各1個，6月5日前接受預購，取貨時間為6月6日至6月30日，地點為台北慶祝烘焙、台中巴蕾麵包，預購網址為上述2家官方網站。

▲LOST and Found全台第三家「內湖店」將在6月2日開幕。（圖／LOST and Found提供）

另外，人氣咖啡品牌LOST and Found以經典插畫「迷路小怪獸」與招牌「阿芙佳朵Affogato」累積高人氣，全台第3家「內湖店」將在6月2日開幕，店裡以木質復古風格為主，透過溫潤木質、低彩度燈光與經典家具配置，打造北歐空間氛圍，更攜手花藝師李濟章，以花藝作品作為空間中的藝術裝置核心，讓來店客人拍照打卡，也能感受到放鬆感。

▲餐點針對內湖商圈上班族需求推出多款全新主餐。（圖／LOST and Found提供）

餐點部分針對內湖商圈上班族需求推出多款全新主餐，有「鮭魚蒔蘿奶油義大利麵（450元）」、「炙蝦檸檬煙花女義大利麵（350元）」、「蜂蜜辣奶油炸雞義大利麵（390元）」、「手撕豬三明治（480元）」、「香料優格蛋早餐盤（320元）」。

