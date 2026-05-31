全台唯一「宜蘭文心蘭黃金隧道」開園　50元看到飽、花期到6月底

▲「文心蘭黃金隧道」2天前已經盛開。（圖／翻攝自Facebook／金雙甡花卉農場）

記者彭懷玉／綜合報導

全台唯一的「文心蘭黃金隧道」開放參觀！「金雙甡花卉農場」是宜蘭員山一處秘境賞花景點，園主兄弟以超過500盆盛開的文心蘭，妝點出長達百公尺的花海隧道，綻放時美不勝收。今年入園清潔費維持每人50元，花期將持續至6月下旬，想一睹美景的民眾不妨記進行事曆。

宜蘭員山鄉金雙甡花卉農場的「黃金花海隧道」最為智名，2019年爆紅後每年初夏都吸引眾多遊客前來，現場經常擠得水泄不通，爭睹猶如金色瀑布傾瀉而下的景致。

▲金雙甡花卉農場「黃金花海隧道」往年樣貌。（圖／翻攝自Facebook／金雙甡花卉農場）

園主表示，文心蘭花期約1個月，大概可持續至6月下旬，期間每日上午10點30分至下午4點30分天天開放，但天氣炎熱可能會提早枯萎，有興趣的民眾請把握時機。

今年除了黃金隧道外，農場特別規劃大天使蔓綠絨及龜背芋區域，營造出熱帶雨林般的場景，同時還有空氣鳳梨、鹿角蕨、豬籠草、寶蓮花等多樣植物，讓民眾大飽眼福。

至於交通方面，園方補充說明，從宜蘭轉運站或宜蘭火車站轉乘宜蘭勁好行「綠16線」公車至「頭份村站」下車，往回步行約1分鐘，即可到達農場；但因班次不是很密集，建議還是開車或搭計程車前往較為方便。

▲▼北市多處阿勃勒已進入最佳觀賞期，撒下一地黃金雨。（圖／北市公園處提供）



另外，近期台北市多處阿勃勒已進入最佳觀賞期，其中行道樹以堤頂大道2段、長興街、福林路、中山北路等花況亮眼；公園部分則可至上塔悠公園、下塔悠公園、美崙公園、克強公園以及北投區線形公園（石牌站以北區域）等，欣賞滿樹金黃與遍地花影交織而成的夏日風景。