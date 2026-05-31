桃園復興「宇內溪戲水區」6/6開玩　新規劃3區域、導入智慧監控

▲「宇內溪戲水區」將於6月6日至9月28日全面開放。（圖／桃園市風景區管理處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

炎炎夏日來臨，桃園復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日至9月28日全面開放。宇內溪不僅是全桃園唯一公告合法開放的溪流戲水區，今年更首度導入智慧監控輔助系統，並完成河床整治，讓民眾能安心消暑。

▲宇內溪戲水區是全桃園唯一公告合法開放的溪流戲水區。（圖／桃園市風景區管理處提供）



宇內溪戲水區位於小烏來風景特定區內，自桃園市觀光發展基金會接手營運後，曾創下暑期單日1,500人次入園紀錄，成為北台灣熱門戲水景點。迎接暑假旺季，桃園市風景區管理處重新規劃「淺灘戲水區」、「親子戲水區」及「水上遊樂區」三大區域，滿足不同年齡層遊客需求；現場也增設5台吹風機，同時結合智慧監控系統與現場救生人力，提升水域安全管理。

▲「宇內溪溫泉戲水區」去年6月開幕後深受遊客喜愛。（圖／桃園市觀光發展基金會提供）



除了溪流戲水，去年6月啟用的「宇內溪野溪溫泉」也深受遊客喜愛，與天空步道、天空繩橋及龍鳳瀑布並列為「小烏來四寶」。遊客可漫步天空步道俯瞰瀑布美景，在天空繩橋感受峽谷風光，再到溪畔戲水、泡湯，一次體驗森林、瀑布、溪流與溫泉的山林魅力。

▲▼小烏來天空步道與小烏來天空繩橋。（圖／記者彭懷玉攝）



現行小烏來風景特定區門票全票50元、優待票30元，包含宇內溪戲水區、天空步道及天空繩橋。由於宇內溪野溪溫泉啟用後帶動觀光成長，觀旅局統計，小烏來風景特定區旅遊人次較前一年同期增加約4.3萬人次，成長約14%。

▲未來進入宇內溪溫泉戲水區將採「一票玩到底」模式。（圖／桃園市風景區管理處提供）



為反映營運成本，風管處已重新擬定收費標準，未來進入宇內溪溫泉戲水區將採「一票玩到底」模式，全票100元即可使用溫泉設施，並參觀天空步道及天空繩橋；團體票80元，桃園市民、兒童及軍警消享半票50元優惠，6歲以下兒童及復興區居民則為10元優待票；若不使用溫泉設施，遊客仍可單獨購買天空步道及天空繩橋門票，全票維持50元。相關收費草案已通過桃園市議會分組審查，待完成二、三讀程序後，最快可望於今年10月正式上路。