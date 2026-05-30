皮克敏玩家快衝！七股鹽山有6大花點、6蘑菇點　還能拍彩虹風車海

▲台南七股鹽山擁有皮克敏6大花點、6處蘑菇點，加上稀有的「山丘皮克敏」都能在此收編。（圖／翻攝自台鹽官網）



記者彭懷玉／綜合報導

皮克敏掀起全台散步熱潮，台鹽看準此趨勢，即日起至6月21日於台南七股鹽山推出「鹹轉海風祭」，在雪白鹽山周邊打造大片彩虹風車花海，而園內擁有6大花點、6處蘑菇點，加上稀有的「山丘皮克敏」都能在此收編，深受玩家歡迎。

▲即日起至6月21日於台南七股鹽山推出「鹹轉海風祭」。（圖／翻攝自Facebook／七股鹽山）



紅、橙、黃、綠、藍、紫等繽紛風車，沿著步道一路延伸，在海風吹拂下不停轉動，在藍天相映下，成為夏日風情畫。除了繽紛的風車造景，七股鹽山近來也因手機遊戲《Pikmin Bloom（皮克敏）》受到玩家關注，遼闊的園區空間不必人擠人，就能輕鬆散步、種花。

不少玩家也接連分享七股鹽山限定的「戰利品」，包含掃到稀有的「山丘盆」，還有「全國最大招財貓」、「6號小島風車」、「水晶鹽怪」等鹽山專屬地景明信片，都成熱門蒐集目標。

▲若出示《Pikmin Bloom》遊戲畫面搭乘遊園小火車，還可享票價現折10元。（圖／翻攝自台鹽官網）



配合活動，園區同步推出「海風轉轉Walk」互動體驗。活動期間完成風車打卡並累積當日2,500步，即可兌換限量柴柴防蚊貼；出示七股鹽山明信片，可獲得雪人便利貼或小風車一份；若出示《Pikmin Bloom》遊戲畫面搭乘遊園小火車，還可享票價現折10元。

▲鹽山限定鹹冰棒。（圖／翻攝自台鹽官網）



七股鹽山表示，園區除了保留全台少見的鹽山地景，也結合鹽業文化與濱海生態，近年透過不同主題造景吸引遊客走訪。此次「鹹轉海風祭」結合彩虹風車花海、鹽山景觀與散步體驗，民眾能在海風與鹽山相伴下拍美照、搭小火車，再來支經典鹹冰棒消暑，感受不一樣的夏日風情。