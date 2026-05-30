ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

皮克敏玩家快衝！七股鹽山有6大花點、6蘑菇點　還能拍彩虹風車海

▲台南七股鹽山掀起皮克敏遊戲熱潮。（圖／翻攝自台鹽官網）

▲台南七股鹽山擁有皮克敏6大花點、6處蘑菇點，加上稀有的「山丘皮克敏」都能在此收編。（圖／翻攝自台鹽官網）

記者彭懷玉／綜合報導

皮克敏掀起全台散步熱潮，台鹽看準此趨勢，即日起至6月21日於台南七股鹽山推出「鹹轉海風祭」，在雪白鹽山周邊打造大片彩虹風車花海，而園內擁有6大花點、6處蘑菇點，加上稀有的「山丘皮克敏」都能在此收編，深受玩家歡迎。

▲即日起至6月21日於台南七股鹽山推出「鹹轉海風祭」。（圖／翻攝自Facebook／七股鹽山）

▲即日起至6月21日於台南七股鹽山推出「鹹轉海風祭」。（圖／翻攝自Facebook／七股鹽山）

紅、橙、黃、綠、藍、紫等繽紛風車，沿著步道一路延伸，在海風吹拂下不停轉動，在藍天相映下，成為夏日風情畫。除了繽紛的風車造景，七股鹽山近來也因手機遊戲《Pikmin Bloom（皮克敏）》受到玩家關注，遼闊的園區空間不必人擠人，就能輕鬆散步、種花。

不少玩家也接連分享七股鹽山限定的「戰利品」，包含掃到稀有的「山丘盆」，還有「全國最大招財貓」、「6號小島風車」、「水晶鹽怪」等鹽山專屬地景明信片，都成熱門蒐集目標。

▲台南七股鹽山掀起皮克敏遊戲熱潮。（圖／翻攝自台鹽官網）

▲若出示《Pikmin Bloom》遊戲畫面搭乘遊園小火車，還可享票價現折10元。（圖／翻攝自台鹽官網）

配合活動，園區同步推出「海風轉轉Walk」互動體驗。活動期間完成風車打卡並累積當日2,500步，即可兌換限量柴柴防蚊貼；出示七股鹽山明信片，可獲得雪人便利貼或小風車一份；若出示《Pikmin Bloom》遊戲畫面搭乘遊園小火車，還可享票價現折10元。

▲台南七股鹽山掀起皮克敏遊戲熱潮。（圖／翻攝自台鹽官網）

▲鹽山限定鹹冰棒。（圖／翻攝自台鹽官網）

七股鹽山表示，園區除了保留全台少見的鹽山地景，也結合鹽業文化與濱海生態，近年透過不同主題造景吸引遊客走訪。此次「鹹轉海風祭」結合彩虹風車花海、鹽山景觀與散步體驗，民眾能在海風與鹽山相伴下拍美照、搭小火車，再來支經典鹹冰棒消暑，感受不一樣的夏日風情。

關鍵字： 台南旅遊 台南七股鹽山 鹹轉海風祭 皮克敏 Pikmin Bloom

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

范瑋琪「浪姐7」四公無人邀入隊　「不擅長跳舞」落淚：知道會這樣

推薦閱讀

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

吉伊卡哇特展8月登陸香港　亮點先看

吉伊卡哇特展8月登陸香港　亮點先看

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！

精選5間阿里山咖啡館　看山景、雲海

精選5間阿里山咖啡館　看山景、雲海

「大阪王將」8門市將換品牌進駐

「大阪王將」8門市將換品牌進駐

台中南屯2026新開幕「太空主題咖啡廳」

台中南屯2026新開幕「太空主題咖啡廳」

北島陶波必訪胡卡瀑布、飛機麥當勞

北島陶波必訪胡卡瀑布、飛機麥當勞

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

證件中「918」任2碼升級鮑魚吃到飽

輕鬆解鎖「台灣第70號百岳」！

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

熱門行程

最新新聞更多

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

吉伊卡哇特展8月登陸香港　亮點先看

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！

精選5間阿里山咖啡館　看山景、雲海

「大阪王將」8門市將換品牌進駐

台中南屯2026新開幕「太空主題咖啡廳」

北島陶波必訪胡卡瀑布、飛機麥當勞

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366