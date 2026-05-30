吉伊卡哇特展8月登陸香港　大型旋轉木馬、130幅原畫首次亮相

▲「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展8月1日起於尖沙咀K11 MUSEA及海濱登場。（圖／AllRightsReserved提供）



記者彭懷玉／綜合報導

吉伊卡哇（CHIIKAWA）粉絲準備衝香港！繼去年引發朝聖熱潮後，全新大型特展「CHIIKAWA ARTIVERSE（吉伊卡哇：藝術宇宙）」將於8月1日至9月6日在香港K11 MUSEA登場，不僅首度展出超過130幅作者Nagano珍貴原畫，更打造全球首座吉伊卡哇主題旋轉木馬，勢必成為今夏最夯打卡展覽。

▲「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」首度登場，僅16個位子，想搭需提前購買套票。（圖／AllRightsReserved提供）



主辦單位表示，本次展覽以「藝術宇宙」為概念，規劃原畫、音樂互動、裝置藝術及機動藝術等4大宇宙展區，帶粉絲從不同角度走進吉伊卡哇的世界。其中最受矚目亮點，莫過於維多利亞港海濱的「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」，以吉伊卡哇與夥伴們為主題打造16個座位，名額有限，參加者須先購買「迴旋木馬座席券及特典套裝」即可入座。

▲海外首展巨型「賽蓮」雕塑，以及「毛量暴增版」吉伊卡哇、小八貓與兔兔等限定造型。（圖／AllRightsReserved提供）



展覽也將首度在香港展出超過130幅Nagano原畫重現作品，讓粉絲近距離欣賞角色誕生的創作軌跡。此外，多座大型角色雕塑同步亮相，包括首次海外展出的巨型「賽蓮」雕塑，以及「毛量暴增版」吉伊卡哇、小八貓與兔兔等限定造型，都是展覽必拍亮點。

▲音樂互動宇宙展區。（圖／AllRightsReserved提供）



除了靜態展覽，現場還結合音樂、燈光與互動裝置，打造沉浸式體驗空間，讓觀眾彷彿走入作品世界。展場內也將販售多款限定周邊商品，其中部分商品為全球首發，預料將吸引粉絲搶購。

特展門票將於KLOOK平台販售 ，並於6月11日下午3點優先開賣3款優惠價的「預售門票及套裝」，少量「預售門票及套裝」則會於貓眼官方平台發售，一般⾨票港幣180元起、套裝自港幣420元起。

▲「油蔴地警署光影之旅」展結合港片與真實場景，打造沉浸式體驗。（圖／港旅局提供）



另外，對香港警匪片念念不忘的民眾，別錯過「油蔴地警署光影之旅」。該展結合港片與真實場景，打造沉浸式體驗，成人票港幣30元、特惠票港幣10元。而M+博物館將於6月27日推出「設計啊！感受日常設計之奇妙」展，為該展首度海外展出，只需付M+門票190港幣即可一併欣賞。