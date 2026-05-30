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精選5間阿里山咖啡館！訪特色石頭屋　窗邊180度看山景、雲海

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲七彩琉璃咖啡莊園2025年以蜜處理藝伎咖啡榮獲臺灣COE卓越盃第一名。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義阿里山擁有獨特的咖啡文化，不僅能品嚐到精品咖啡，還能俯瞰綿延山景、雲海。本篇就整理出5間阿里山必訪咖啡廳，沿著蜿蜒山路探索，感受其慢活魅力。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲旅客可在此品嚐精品咖啡。

位於達邦村、海拔1240公尺的「七彩琉璃咖啡莊園」，2025年以蜜處理藝伎咖啡榮獲台灣COE卓越盃第一名，成為近期備受矚目的阿里山咖啡莊園。園區隱身山林之中，以橫斷面木牆打造自然質感空間，除了精品咖啡外，也提供阿里山茶、愛玉及窯烤麵包等特色餐點。

莊園栽種的水洗咖啡豆帶有淡淡水蜜桃香氣，展現阿里山高海拔咖啡獨有的「山頭味」，吸引不少咖啡愛好者專程造訪，文化觀光局也建議遊客先行預約再前往，以免向隅。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼阿將的家23咖啡館。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

人氣秘境「阿將的家23咖啡館」則以獨特的部落石頭屋風格聞名。店家由主人親手堆砌打造，一磚一瓦形塑出宛如電影場景般的空間氛圍，搭配山間雲霧與裊裊炊煙，讓人彷彿走進童話世界。露台可遠眺山景與茶園景致，而園區內自在穿梭的貓咪，更成為許多遊客鏡頭中的療癒畫面。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼鄒築園。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

提到阿里山精品咖啡，「鄒築園」幾乎已成為「阿里山冠軍咖啡」代表，除了品嚐精品咖啡外，遊客還能預約莊園導覽，深入了解咖啡從種植、處理到烘焙的過程，重新打造後的空間融合文青風格與山林景觀，不少國內外旅客專程前來，在靜謐氛圍中悠閒停留一整個下午。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼仙井咖啡館。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

同樣深受旅客喜愛的「仙井咖啡館」，原本為在地茶農，後來投入精品咖啡種植與烘焙，發展出結合茶文化與咖啡特色的品飲體驗，重新裝潢後的空間更加寬敞舒適，山景座位區擁有遼闊視野，讓遊客能一邊欣賞阿里山風景、一邊品味咖啡與茶香。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼璟隆咖啡莊園擁有絕美窗景。

▲▼嘉義阿里山咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

「璟隆咖啡莊園」則是不少遊客口中的熱門景點，店家鄰近二延平步道，擁有絕佳山景視野與雲海景觀，提供阿里山咖啡及鍋物料理。一樓與二樓規劃不同用餐空間，能從不同角度欣賞山巒景致。晴朗時可遠望層層山景，雲霧升起時則宛如置身仙境，成為許多人上山放鬆療癒的口袋名單。

關鍵字： 嘉義旅遊 阿里山 美食雲.美食情報 阿里山咖啡

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