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「大阪王將」8門市換品牌進駐！代理權將到期　全台剩3家直營店

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲王座代理「大阪王將」10月到期。（圖／取自大阪王將臉書）

記者黃士原／台北報導

連鎖餐飲市場傳出品牌變動消息！由王座國際引進的「大阪王將」，代理合約即將於今年10月到期，現有的8家門市將改由其他品牌進駐。不過，日方已經開設3家直營店，品牌並不會就此退出台灣市場。

「大阪王將」成立於1969年，在全日本擁有超過300家分店，餐飲內容有元祖燒餃子、飯、麵、逸品（麻婆豆腐與回鍋肉等）、炸物等，在香港、韓國、泰國、新加坡、菲律賓、緬甸、越南也都有開設分店。

▲大阪王將「燒餃子」。（圖／王座國際提供）

▲大阪王將「燒餃子」。（圖／王座國際提供）

2016年「六角國際」子公司「王座國際餐飲」代理引進大阪王將，經過10年發展，從燒餃子專門店轉型日式中華食堂，提供各種拉麵、炒飯與炒麵，除了可以單點，也能升級定食，價格帶從100多元至300多元。至於招牌燒餃子，除了搭配定食套餐外，也可以單點。目前在台灣有8家門市。

不過，日前傳出王座將結束大阪王將的代理，業者證實合約10月到期，未來8家門市不會留給日方，會改由其他品牌進駐。但這不代表大阪王將撤出台灣，日本總公司Eat&Holdings早已在台灣設立子公司，在林口三井、台中LALAPORT及桃園遠百開設直營店，在王座的代理合約到期後，應該還會繼續展店。

▲高記南京東旗艦店已於4月30日結束營業。（圖／翻攝自高記信義小館臉書專頁）

另外，知名江浙餐廳「高記」2年前插旗台北松江南京捷運站附近，打造「南京東旗艦店」，但官方日前公告，因為經營策略調整，旗艦店已於4月30日結束營業。

「高記」為營業77年的老字號餐廳，於永康街創立，以種類豐富的上海點心聞名，是許多政商名流喜愛聚餐的選擇，也曾為總統府招待外賓的美食。2020年餐廳因爆出違法營建，在當年8月結束營業，後先在2021年開設新生店、2024年重返永康商圈開設信義小館，同年插旗松江南京站，打造5層樓的旗艦店。

關鍵字： 美食雲 王座 大阪王將

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