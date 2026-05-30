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陶波必訪景點！胡卡瀑布「藍綠激流」超震撼　還能打卡飛機麥當勞

▲陶波胡卡瀑布（Huka Falls）,紐西蘭北島,紐西蘭北島景點,胡卡瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）

▲距離陶波市區約5分鐘車程的胡卡瀑布（Huka Falls），是當地必訪景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／紐西蘭報導

陶波（Taupō）位於紐西蘭北島中央地帶，依傍著紐西蘭最大湖泊—陶波湖（Lake Taupō）而建。距離市區約5分鐘車程的胡卡瀑布（Huka Falls），是當地必訪景點之一，只見藍綠色河水瞬間湧入狹窄峽谷，激起翻騰浪花，氣勢磅礡、令人震撼。

▲陶波胡卡瀑布（Huka Falls）,紐西蘭北島,紐西蘭北島景點,胡卡瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）

▲藍綠色河水瞬間湧入狹窄峽谷，激起翻騰浪花，氣勢磅礡。（圖／記者彭懷玉攝）

陶波與羅托魯瓦同樣位處火山地帶，但風格截然不同。羅托魯瓦以間歇泉、泥漿池與地熱溫泉聞名，充滿奇幻地熱景觀；陶波則以遼闊湖景為主，如同一片「內陸海」，吸引喜愛慢節奏的旅客，可在湖畔釣魚、滑水或悠閒散步，感受靜謐的度假氛圍。

▲陶波胡卡瀑布（Huka Falls）,紐西蘭北島,紐西蘭北島景點,胡卡瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼寬約150公尺的懷卡托河，在流經火山岩峽谷時，被急劇壓縮至約15公尺，造就眼前激流美景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陶波胡卡瀑布（Huka Falls）,紐西蘭北島,紐西蘭北島景點,胡卡瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）

說到陶波最具代表性的景點，首推胡卡瀑布（Huka Falls）。Star Travel旅行社Martin說，原本寬約150公尺的懷卡托河，在流經火山岩峽谷時，被急劇壓縮至僅約15公尺，水流瞬間加速奔騰，每秒流量高達約22萬公升，驚人的水勢甚至能在11秒內填滿一座奧運標準泳池，壯觀程度令人難以置信。

▲陶波胡卡瀑布（Huka Falls）,紐西蘭北島,紐西蘭北島景點,胡卡瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）

▲站在觀景橋上俯瞰，藍綠色河水像被注入巨大能量般，一股腦兒衝進狹窄峽谷。（圖／記者彭懷玉攝）

站在觀景橋上俯瞰，藍綠色河水像被注入巨大能量般，一股腦兒衝進狹窄峽谷，再化作翻騰白浪奔流而下，壯觀的景致吸引眾多旅客駐足，感受大自然的鬼斧神工。若想更貼近瀑布，搭噴射快艇（Jet Boat）或遊船，也是當地熱門體驗行程。

▲陶波市中心的麥當勞店外停放著一架退役DC-3客機，被譽為「世界最酷麥當勞」,陶波市旅遊,陶波市景點,飛機麥當勞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼陶波市中心的麥當勞店外，停放著一架退役DC-3客機，被譽為「世界最酷麥當勞」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陶波市中心的麥當勞店外停放著一架退役DC-3客機，被譽為「世界最酷麥當勞」,陶波市旅遊,陶波市景點,飛機麥當勞。（圖／記者彭懷玉攝）

欣賞完胡卡瀑布後，不少旅客會順遊位於陶波市中心的「世界最酷麥當勞」。店外停放著一架退役DC-3客機，旅客可直接進入機艙內用餐，坐在改裝後的座位上，享用漢堡與薯條，體驗相當特別。

▲陶波市中心的麥當勞店外停放著一架退役DC-3客機，被譽為「世界最酷麥當勞」,陶波市旅遊,陶波市景點,飛機麥當勞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼旅客點完餐後可直接進入機艙內用餐；駕駛艙已封閉，但仍可窺見部分原始結構。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陶波市中心的麥當勞店外停放著一架退役DC-3客機，被譽為「世界最酷麥當勞」,陶波市旅遊,陶波市景點,飛機麥當勞。（圖／記者彭懷玉攝）

這架DC-3於1943年製造，是二戰時期有名的軍用運輸機，該飛機原本隸屬於紐西蘭農業航空公司。退役後，於1990年代被運到此地，改建為麥當勞用餐區。雖然駕駛艙已封閉，但機艙內仍保留部分原始結構，包括圓形舷窗與金屬機身設計，讓人彷彿回到早期航空旅行的年代，也成為陶波最具特色的城市地標之一。

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