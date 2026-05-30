北投夏日祭登場！千面鯉魚旗飄揚超壯觀　還有露天電影院、音樂會

▲「2026北投夏日祭り」即日起至6月21日登場。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026北投夏日祭り」即日起至6月21日登場，今年活動沿用去年鯉魚旗裝置藝術，在七星公園、新北投捷運站、北投公園及地熱谷周邊懸掛超過1000面鯉魚旗，隨風飄揚的壯觀景象，為北投注入濃厚日式氛圍。其中，北投公園噴水池前還設置2隻超過4公尺高的大型鯉魚裝置，成為今年打卡點。

▲北投公園噴水池上方，設有2隻超過4公尺高的大型鯉魚裝置。（圖／北市商業處提供）

活動結合北投特有的溫泉文化、那卡西音樂與酒家菜元素，每周末皆安排不同主題活動。今、明兩天，於七星街封街推出經典酒家菜，下午4點至7點也有融合日式文化元素的親子DIY體驗，聚集在地超過30攤展售。今（30日）晚間邀請創作歌手黃譽韶（Caryson）、森山優理子及小男孩樂團接力演出；5月31日則舉辦那卡西歌唱競賽，冠軍可獲5,000元獎金及泡湯券。

▲北投公園噴水池上方設有2隻鯉魚裝置，營造「鯉魚躍龍門」夜色。（圖／北市商業處提供）

6月6日至7日及6月13日至14日兩個周末，將於溫泉飯店規劃手作體驗課，以及當周六下午3點至8點於北投公園噴水池前安排街頭藝人演出；6月20日下午6點30分至9點則有氣球互動、親子露天電影院，周邊也能逛逛特色市集。

▲「2026北投夏日祭り」周邊也有市集可以逛。（圖／北市商業處提供）



活動期間，同步規劃8場次北投文化導覽行程，帶民眾一同走入北投中繼市場及周邊廟宇，感受在地人文風情，深入瞭解北投魅力。活動期間下載專屬集章APP，於合作店家或市集消費即可參加抽獎，增添遊逛樂趣。

▲鯉魚旗增添日式氛圍。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



除了參加夏日祭活動，近日北投公園荷花池也進入最佳觀賞期。公園處表示，今年已完成池底清淤及植栽更新工程，新植台灣萍蓬草、香蒲、野薑花等多種水生植物，讓荷花池展現嶄新風貌，民眾不妨趁著賞鯉魚旗之際，順道欣賞北投詩意的夏日風景。

▲▼北投公園的荷花陸續綻放。（圖／公園處提供）

