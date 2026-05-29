海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾　高雄大遠百店首發「蒸」海鮮鍋

▲海底撈推「香菜火鍋」挑戰味蕾極限。（圖／海底撈提供）

記者黃士原／台北報導

近期餐飲界掀起一股香菜風潮，海底撈火鍋也跟進打造「香菜火鍋」，目前已於全台9家指定門店正式供應。此外，為了回饋南部撈粉的期待，高雄大遠百店更領先全台分店推出「蒸的海鮮」吃法，可體驗「上蒸下煮」的不同風味。

海底撈表示，香菜已從調味料轉變為一種個性化的口味標籤，而且消費者對於風味的追求日益細分且具話題性，因此將這份「綠色力量」轉化為溫潤的湯頭體驗，新登場的「香菜火鍋」以清爽甘甜的湯頭為基底，並融入香菜的精華與芬芳。隨著鍋底沸騰，香菜特有的清新草本香氣充分釋放並交織於湯頭中。

▲海底撈高雄大遠百店推出「蒸的海鮮」期間限定活動。（圖／海底撈提供）

目前香菜火鍋於全台9家指定門店上市，包含台北微風南山店、台北慶城店、桃園統領店、台中大遠百店、台中中友店、台南FOCUS店、台南南紡店、高雄大遠百店及高雄巨蛋店。

繼香菜鍋後，海底撈高雄大遠百店推出「蒸的海鮮」期間限定活動，門店引進特製不鏽鋼蒸盤，利用火鍋熱蒸氣鎖住蝦、魚、蛤、干貝的鮮甜與精華，保留海產原始的Q彈肉質。只要在6月18日前的平日11:00至17:00時段，點購海鮮產品即可體驗，每個餐期限量40組。

▲85度C今年在端午節大膽打破傳統框架，推出花生香菜冰粽、杜拜巧克力大福挑戰食尚話題。（圖／85度C提供）

另外，端午節除了傳統肉粽，85度C今年大玩創意，推出3款「甜心冰粽」，其中最吸睛就屬「花生香菜口味」，內餡選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，加入台灣香菜製成香菜慕斯餡，搭配濃郁花生餡，香氣濃厚卻意外和諧，帶來鹹甜交融的新奇滋味。

「杜拜巧克力大福」將濃郁的開心果巧克力內餡以麻糬皮包裹，濃厚的堅果香與可可尾韻交織，既有Q彈的嚼勁又有療癒的奢華口感，為節日注入滿滿的儀式感。85度C表示，即日起於門市購買任一飲料，即可用43元加購價，入手原價51元的「甜心冰粽」。