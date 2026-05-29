ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾　高雄大遠百店首發「蒸」海鮮鍋

▲海底撈推「香菜火鍋」挑戰味蕾極限　高雄大遠百店首發「蒸」海鮮鍋。（圖／海底撈提供）

▲海底撈推「香菜火鍋」挑戰味蕾極限。（圖／海底撈提供）

記者黃士原／台北報導

近期餐飲界掀起一股香菜風潮，海底撈火鍋也跟進打造「香菜火鍋」，目前已於全台9家指定門店正式供應。此外，為了回饋南部撈粉的期待，高雄大遠百店更領先全台分店推出「蒸的海鮮」吃法，可體驗「上蒸下煮」的不同風味。

海底撈表示，香菜已從調味料轉變為一種個性化的口味標籤，而且消費者對於風味的追求日益細分且具話題性，因此將這份「綠色力量」轉化為溫潤的湯頭體驗，新登場的「香菜火鍋」以清爽甘甜的湯頭為基底，並融入香菜的精華與芬芳。隨著鍋底沸騰，香菜特有的清新草本香氣充分釋放並交織於湯頭中。

▲海底撈推「香菜火鍋」挑戰味蕾極限　高雄大遠百店首發「蒸」海鮮鍋。（圖／海底撈提供）

▲海底撈高雄大遠百店推出「蒸的海鮮」期間限定活動。（圖／海底撈提供）

目前香菜火鍋於全台9家指定門店上市，包含台北微風南山店、台北慶城店、桃園統領店、台中大遠百店、台中中友店、台南FOCUS店、台南南紡店、高雄大遠百店及高雄巨蛋店。

繼香菜鍋後，海底撈高雄大遠百店推出「蒸的海鮮」期間限定活動，門店引進特製不鏽鋼蒸盤，利用火鍋熱蒸氣鎖住蝦、魚、蛤、干貝的鮮甜與精華，保留海產原始的Q彈肉質。只要在6月18日前的平日11:00至17:00時段，點購海鮮產品即可體驗，每個餐期限量40組。

▲85度C今年在端午節大膽打破傳統框架，推出花生香菜冰粽、杜拜巧克力大福挑戰食尚話題。（圖／85度C提供）

另外，端午節除了傳統肉粽，85度C今年大玩創意，推出3款「甜心冰粽」，其中最吸睛就屬「花生香菜口味」，內餡選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，加入台灣香菜製成香菜慕斯餡，搭配濃郁花生餡，香氣濃厚卻意外和諧，帶來鹹甜交融的新奇滋味。

「杜拜巧克力大福」將濃郁的開心果巧克力內餡以麻糬皮包裹，濃厚的堅果香與可可尾韻交織，既有Q彈的嚼勁又有療癒的奢華口感，為節日注入滿滿的儀式感。85度C表示，即日起於門市購買任一飲料，即可用43元加購價，入手原價51元的「甜心冰粽」。

關鍵字： 海底撈 香菜火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【老闆：？？】72歲女提200萬要交裝潢費！警機警打電話

推薦閱讀

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐

西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐

奇異果1元、芒果10元！全聯生鮮優惠懶人包

奇異果1元、芒果10元！全聯生鮮優惠懶人包

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

皇后鎮預約制「高地秘境」開箱

皇后鎮預約制「高地秘境」開箱

福隆沙雕藝術季開跑　3方式免費參觀

福隆沙雕藝術季開跑　3方式免費參觀

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕

證件中「918」任2碼升級鮑魚吃到飽

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

石垣島渡輪首航載客率約4成　連假訂票已滿

北宜公路「繡球花公園」免門票賞花！

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

福容宣布引進IHG「華邑酒店」年底台北開幕

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

40年米粉湯隱身士林華榮市場！

熱門行程

最新新聞更多

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐

奇異果1元、芒果10元！全聯生鮮優惠懶人包

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366