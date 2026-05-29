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阿拉斯加「棉田豪冰河」直擊！夢幻藍光映湖面美呆　還有瀑布同框

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點,棉田豪冰河,掘金瀑布,Nugget Falls。（圖／記者彭懷玉攝）

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／美國報導

棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點之一。當遊客站在湖畔遠望，只見巨大的冰體靜靜躺臥在山谷之間，冰層在微光照耀下透出深淺交錯的藍色光澤，湖面則漂浮著大小不一的碎冰，宛如電影場景般夢幻，空氣裡能感受到冰河散發出的冷冽氣息。

▲阿拉斯加首府朱諾（Juneau）,阿拉斯加,朱諾,Juneau。（圖／記者彭懷玉攝）

▲阿拉斯加首府朱諾（Juneau）因淘金熱興起。（圖／記者彭懷玉攝）

棉田豪冰河屬於龐大的朱諾冰原（Juneau Icefield）的一部分，距離阿拉斯加首府朱諾（Juneau）市區僅約20分鐘車程，是少數能輕鬆抵達、又能近距離欣賞冰河壯闊的景點。沿途山巒與森林環抱，抵達後映入眼簾的，是整片藍白色冰體從山谷一路延伸至湖泊，規模之大令人屏息。

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼棉田豪冰河整片藍白色冰體從山谷一路延伸至湖泊，規模之大令人屏息。（圖／記者彭懷玉攝）

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點,棉田豪冰河,掘金瀑布,Nugget Falls。（圖／記者彭懷玉攝）

遊客中心內的導覽牌介紹，冰河其實是大自然經年累月堆疊出的作品。在高山或極地地區，當每年的降雪量超過夏季融雪量時，積雪便會一層層堆積。隨著時間推移，底層積雪受到巨大壓力擠壓，空氣逐漸被排出，先形成顆粒狀的「粒雪」（firn），最終轉變為質地緊密、帶有藍色光澤的「冰河冰」（glacier ice）。當冰體累積到足夠龐大與沉重時，便會在重力推動下緩慢流動，形成眼前這片歷經千百年雕琢而成的冰河景觀。

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點,棉田豪冰河,掘金瀑布,Nugget Falls。（圖／記者彭懷玉攝）

▲質地緊密、帶有藍色光澤的「冰河冰」。（圖／記者彭懷玉攝）

旅客抵達後，可搭乘電梯前往二樓遊客中心，透明玻璃窗能直接俯瞰冰河、湖泊，以及一旁的掘金瀑布（Nugget Falls）。即便天候陰雨，冰層依舊泛著夢幻藍光，湖面漂浮碎冰，整體景色更添幾分北國的靜謐與孤寂感。

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

▲二樓遊客中心能直接俯瞰冰河、湖泊，以及一旁的掘金瀑布（Nugget Falls）。（圖／記者彭懷玉攝）

若時間充裕，沿著步道步行約20分鐘，即可抵達掘金瀑布。一路穿越森林與湖畔，耳邊逐漸傳來轟隆水聲，瀑布巨大的水柱自岩壁傾瀉而下，水霧四散，與遠方冰河同框，宛如踏入人煙罕至的冰雪之境。

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點,棉田豪冰河,掘金瀑布,Nugget Falls。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼沿著步道步行約20分鐘，即可抵達掘金瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）

▲棉田豪冰河（Mendenhall Glacier）是阿拉斯加最知名、也最容易親近的冰河景點,棉田豪冰河,掘金瀑布,Nugget Falls。（圖／記者彭懷玉攝）

不過，在這片壯麗景色背後，也藏著令人不捨的現實。受到全球暖化影響，棉田豪冰河近20年持續後退，與過去相比已明顯縮小。也因此，許多旅客特地前來，只為親眼見證這片正在改變中的冰河奇景。若搭乘星空公主號等阿拉斯加郵輪前往朱諾，棉田豪冰河幾乎是最熱門的岸上觀光景點之一。

▲Star Princess,星辰公主號,遊輪美食,公主遊輪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭星空公主號阿拉斯加內灣航線，第二站將停留首府朱諾。（示意圖／記者彭懷玉攝）

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