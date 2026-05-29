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西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐　還可加購提袋、收納盤周邊

▲西堤聯名《玩具總動員5》推牛仔主題餐　還可加購提袋、皮革收納盤。（圖／記者黃士原攝）

▲西堤聯名《玩具總動員5》，推出兩款加購周邊，分別是提袋、皮革收納盤。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團再推IP聯名，旗下「西堤牛排」與迪士尼皮克斯最新動畫電影《玩具總動員5》合作，除了推出全新主題餐飲企劃，將經典角色與故事元素延伸至餐飲呈現與菜色設計，還可加購提袋、皮革收納盤組兩款限定周邊。

西堤牛排6月1日至7月31日，以迪士尼皮克斯最新動畫電影《玩具總動員5》為靈感，推出全新主題餐飲企劃「TASTy STORY：西堤牛仔總動員」，將經典角色與故事元素延伸至餐飲呈現與菜色設計，推出期間限定「牛仔很忙雙人餐」，售價1788元，並加贈限量角色群造型圍兜。

▲西堤聯名《玩具總動員5》推牛仔主題餐　還可加購提袋、皮革收納盤。（圖／記者黃士原攝）

▲西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐。（圖／記者黃士原攝）

▲西堤聯名《玩具總動員5》推牛仔主題餐　還可加購提袋、皮革收納盤。（圖／記者黃士原攝）

▲墨西哥辣味炙燒牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲西堤聯名《玩具總動員5》推牛仔主題餐　還可加購提袋、皮革收納盤。（圖／記者黃士原攝）

▲牛仔香酥海鮮拼盤。（圖／記者黃士原攝）

「牛仔很忙雙人餐」主餐有原塊牛排、墨西哥辣味炙燒牛排、BBQ醬烤半雞及義式丁骨豬排可選擇，滿足不同飲食偏好。王品表示，其中「墨西哥辣味炙燒牛排」呼應本次牛仔主題風格，香烤牛排搭配特調墨西哥辣醬，帶來過癮又帶勁的味覺衝擊。前菜至甜點則延續主題意象，「牛仔香酥海鮮拼盤」則加強共享用餐氛圍，甜點「開心果水果雙層蛋糕」透過層次風味與視覺設計強化用餐儀式感。

▲西堤聯名《玩具總動員5》推牛仔主題餐　還可加購提袋、皮革收納盤。（圖／記者黃士原攝）

▲皮革收納盤組。（圖／記者黃士原攝）

除餐飲內容外，本次活動同步推出《玩具總動員5》限定周邊商品，包含可愛與實用兼具的「絨毛收納摺疊提袋－巴斯款」與「絨毛收納摺疊提袋－胡迪款」；「皮革收納盤組」則以三眼怪與蛋頭先生為主題，結合收納機能與趣味造型，提升生活使用的互動感。6月15日起凡內用消費，即可享加購價239元起購入限定周邊，數量有限，售完為止。

▲乾杯燒肉居酒屋迎接27周年，推出限時回饋活動。（圖／乾杯提供）

▲乾杯燒肉居酒屋迎接27周年，推出限時回饋活動。（圖／乾杯提供）

另外，迎接27周年，「乾杯燒肉居酒屋」6月1日至6月7日推出限時回饋活動，首先是消費者於全台門店用餐並完成指定社群任務，當下即獲贈價值299元的「MBS 8-9+澳洲和牛骰子牛排」1份；西元1999年出生的消費者，於活動期間至店內用餐並加入官方會員，出示有效台灣身分證明文件，即可獲得「東京單人來回機票」抽獎資格。

▲乾杯燒肉居酒屋迎接27周年，推出限時回饋活動。（圖／乾杯提供）

▲乾杯燒肉居酒屋同時推出全新「商業午餐」系列，共有17款套餐，最低只要399元。（圖／乾杯提供）

乾杯燒肉居酒屋同時推出全新「商業午餐」系列，共有17款套餐，最低只要399元。其中799元的「和牛全明星五種盛合」，集結了乾杯人氣明星部位，包含口感紮實的厚切牛舌排、風味濃郁的特選赤身、鮮嫩多汁的澳洲和牛骰子牛排，以及廣島名物炎肉與背帽肉。每份套餐皆包含沙拉、3款小菜、越光米飯與每日湯品。

關鍵字： 美食雲 西堤 王品

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