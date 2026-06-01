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夢幻藍紫色漫延整座山谷！竹子湖繡球花海滿開中　門票150元

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

每到初夏，陽明山繡球花就這樣悄悄被喚醒，山路轉個彎，空氣裡多了濕潤的青草香，視線裡也開始出現一片片柔軟的花色。位在竹子湖一帶的「曹家花田香」，就是許多人安排陽明山賞花行程時，會特別收藏的一站。這裡沒有過度華麗的人工造景，反而保留了竹子湖原本的山坡、田園與農家氛圍。繡球花沿著步道與坡地綻放，藍紫色、粉色、白色交錯在綠意之間，拍起來很有層次，也很適合安排成台北近郊半日遊或陽明山一日遊。

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▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

交通位置
搭大眾運輸可從捷運石牌站搭小8、128到竹子湖，或從捷運北投站搭小9、129 到竹子湖；也可從台北車站或劍潭站搭260到陽明山公車站，再轉乘小8、小9、128、129前往竹子湖。下車後往小巷步行約5－7分鐘 可抵達園區。開車可導航「曹家花田香」，但園區本身沒有停車場，附近有很多付費停車場都可以選擇。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

注意事項
這裡有一點要先提醒各位，如果對於行動不便者，建議可以選其他賞繡球花的地方。因為要前往花田之前，需要走一小段上下坡，路線對於一般人來說可能走路六七分鐘就到了，但是因為是上坡跟下坡，對於行動不便者會相對吃力。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

門票資訊
花季期間，曹家花田香入園門票為每人150元，120公分以下兒童免費，票券可全額折抵園區內部分消費，例如飲品、花卉、點心或農創商品等。賞花結束後，可以換杯飲品、帶一束花回家，或選擇一些小物作為旅行紀念。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹｜走進帶有農家感的繡球花花園

繡球花田：初夏最夢幻的拍照主角
這裡最熱門的季節，就是每年5月到6月左右的繡球花季。園區裡可以看到不同色系的繡球花，花朵一球一球開在步道旁，近拍很細緻，遠拍則有花海的壯觀感。花田不會給人太制式的感覺，而是帶有一種自然生長的山間氣息。走在花叢之間，會覺得自己像是闖進了一座藏在竹子湖裡的小花園，很適合親子一起來散步。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

山景與花田交錯：拍照層次更自然
花田的背景不是建築物，而是陽明山的綠意與竹子湖的山坡景色。晴天時，繡球花的顏色會顯得鮮明；如果遇到雲霧或微陰天，整個畫面反而多了一點柔和感，拍起來很像日系山城小旅行。建議拍照時可以不用一直正面看鏡頭，改成低頭看花、側身走路、背影入鏡，會更有自然旅行感。服裝上可以選擇白色、米色、淺藍、淡粉或碎花洋裝，和繡球花的色系會很搭。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區小徑與休息空間：慢慢逛比較舒服
這裡不是那種需要趕快走完的景點，反而適合慢慢逛。沿著小徑賞花、找角度拍照，拍累了再坐下來喝點東西，整個節奏很適合想放鬆的人。花季期間人潮會比較多，尤其是假日，建議可以早一點上山，避開中午前後的人潮與車潮。如果想拍比較乾淨的畫面，平日前往會更舒服。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

山谷與花園結合
這裡最吸引人的地方，是它把花田和山谷地形結合在一起。走進園區後，不是單純看到一排排平面花圃，而是能看到花朵順著坡度延伸，搭配遠方山景，畫面自然又有深度。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲對喜歡拍照的人來說，這裡很容易拍出被花包圍的感覺。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

建議停留時間與旅遊小提醒
建議停留時間約1－2小時。如果只是入園拍照，大約1小時就可以完成；如果想拍得仔細一點，或想坐下來喝飲品、逛商品，建議抓1.5－2小時會比較剛好。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

出發前建議留意幾件事
竹子湖天氣變化快，建議攜帶雨具或薄外套。花田步道可能有斜坡或濕滑路面，建議穿好走的鞋。花季假日人潮較多，想拍空景建議早上前往。山區蚊蟲較多，可以準備防蚊用品。花況會受天氣影響，出發前建議先查官方最新公告。

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼曹家花田香。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

曹家花田香

地址：台北市北投區湖田里竹子湖路33－7號旁
電話：02－28625886
營業時間：07：00－18：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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