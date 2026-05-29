有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

▲有飲推出椪糖系列新品。（圖／有飲提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「有飲」6月5日起推出「椪糖冰淇淋茶」，每一杯都放入一整盒的小美冰淇淋，再加入純茶，最後撒上椪糖脆脆，另有「椪糖凍」、「椪糖風味奶霜」。新品上市，限時優惠2杯99元。

有飲推出一系列椪糖新品，「椪糖冰淇淋茶」放入一整盒的小美冰淇淋，開放搭配紅茶、四季春茶、烏龍茶、穀物茶，最後撒上椪糖脆脆，每杯70元；「椪糖風味奶霜茶」把玫瑰鹽奶霜加入椪糖，同樣可搭配以上純茶，每杯75元。

另外，「椪糖凍鮮奶茶」中杯65元、大杯80元，「焦香椪糖奶茶」大杯60元，「焦香椪糖鮮奶茶」中杯65元、大杯80元，新配料「椪糖凍」每份15元。

▲焦香椪糖鮮奶茶。

新品上市，6月5日至11日「A區椪糖冰淇淋系列+B區椪糖茶系列」任選2杯99元，焦香椪糖紅茶不參與；6月12日至18日「A區椪糖風味奶霜系列+B區純茶系列」任選2杯99元，古早味憨厚紅茶不參與。

6月19日至25日「椪糖粿鮮奶茶」、「椪糖凍鮮奶茶」任選2中杯99元、大杯118元，椪糖凍加料現折5元，每杯折1次、單筆訂單無上限。

▲TEA TOP第一味6月起推出白毫烏龍系列；左為白毫烏龍、右為白毫烏龍輕乳茶。（圖／TEA TOP第一提供）

TEA TOP第一味也將在6月1日推出全新「白毫烏龍系列」，以「一心二葉」嫩芽手採製成，提供3款飲品包括「白毫烏龍」中杯60元、大杯65元，「橙香白毫烏龍」限大杯69元，以及「白毫烏龍輕乳茶」限大杯75元。

新品上市，6月1日、2日於你訂線上平台享「白毫烏龍買1送1」；6月3日至7日「白毫烏龍系列現折5元」，門市、你訂線上平台皆適用，期間加碼於你訂線上訂購白毫烏龍系列再送「白毫烏龍5元回購券」1張，限6月8日至15日使用。